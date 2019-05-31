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В Бельгии новая принцесса? 85-летний король Бельгии сдал ДНК-тест по требованию «дочери»

01.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал тест на отцовство: если он покажет, что художница Дельфина Боэль действительно приходится ему внебрачной дочерью, женщина получит титул принцессы и сможет претендовать на восьмую часть наследства. Слухи о том, что у короля Бельгии есть дочь, родившаяся вне брака, появились еще в 1999 году, однако только сейчас под давлением суда Альберт II согласился сдать анализ, который подтвердит или опровергнет это предположение.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ADELSWELT — Der royale Blog

 
 
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Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал тест на отцовство
 
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