В Бельгии новая принцесса? 85-летний король Бельгии сдал ДНК-тест по требованию «дочери»

Источник материала: Tut.by

Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал тест на отцовство: если он покажет, что художница Дельфина Боэль действительно приходится ему внебрачной дочерью, женщина получит титул принцессы и сможет претендовать на восьмую часть наследства. Слухи о том, что у короля Бельгии есть дочь, родившаяся вне брака, появились еще в 1999 году, однако только сейчас под давлением суда Альберт II согласился сдать анализ, который подтвердит или опровергнет это предположение.