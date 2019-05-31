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Александр Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах
01.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства заметил, что Беларусь не располагает такими ресурсами, поэтому в стране медленно продвигаются реформы: ошибки могут дорого стоить.
«Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем — не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь часто подвергается критике: мол, в государстве недостаточно развита демократия и не в полной мере соблюдаются права человека.
«Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали, — констатировал глава государства. — Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки».
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