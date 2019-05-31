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Александр Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах

01.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах
«Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах, — сказал Александр Лукашенко. — Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить».

Глава государства заметил, что Беларусь не располагает такими ресурсами, поэтому в стране медленно продвигаются реформы: ошибки могут дорого стоить.

«Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем — не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь часто подвергается критике: мол, в государстве недостаточно развита демократия и не в полной мере соблюдаются права человека.

«Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали, — констатировал глава государства. — Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки».

По информации БелТА.

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