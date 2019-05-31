Последний звонок прозвенел для выпускников Пинковичской школы (фоторепортаж + видео)

Источник материала: Полесская правда



Во всех школах района 31 мая прозвенел последний звонок. Школьная форма, букеты цветов, ленты через плечо – так выпускники гордо шли в свои школы на праздник последнего звонка. Он прозвенел для 414 девятиклассников и 305 одиннадцатиклассников Пинщины.

Праздничная линейка собрала учеников, педагогов, родителей и почетных гостей и в Пинковичской средней школе имени Я. Коласа. Здесь в торжественной атмосфере попрощались со школой 29 одиннадцатиклассников. С важным событием их тепло поздравили председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, председатель Пинковичского сельисполкома и депутат Пинского районного Совета депутатов А.П. Гудкова, начальник ОГАИ Пинского РОВД В.В. Голякович и другие гости.

Подвел итоги ушедшего учебного года директор школы В.В. Гаврилович. Он отметил заслуги учеников разных классов, которые в течение года прославляли и отстаивали честь школы в различных предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. Все они получили грамоты и дипломы, памятные подарки. Высокую награду – свидетельство о награждении второй премией специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получила Анна Линкевич, ученица 9 класса, победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

Но все же главными героями праздника были выпускники. Их поздравляли первоклассники, учителя, родители. Символичным моментом стал запуск в небо воздушных шаров – как знак прощания с беззаботной школьной порой. Право дать последний звонок было предоставлено выпускнику Владиславу Корзуну и учащейся 1 класса Ольге Козляковской. А в завершение под аплодисменты всех присутствовавших выпускники станцевали красивый вальс. Успешной и яркой вам жизненной дороги, ребята!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.