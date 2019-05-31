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Пока одногруппники не видят. Какие модные летние стрижки сделать в качестве эксперимента

01.06.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето — отличное время для поиска нового образа. Во-первых, под ярким солнцем и самой хочется быть ярче. Во-вторых, одногруппники или одноклассники (да и коллеги в отпусках) могут не заметить ваш не очень удачный эксперимент. Чтобы минимизировать такой исход, мы спросили у профессионала, как добиться идеального сочетания стиля и удобства.


Фото: из личного архива

Мы пообщались со стилистом-парикмахером Павлом Соболько, который работает в сфере красоты уже 17 лет.

Подсматриваем у звезд

Натуральность остается в тренде. Минимум искусственных оттенков, минимальные блики и почти полное отсутствие косметики на волосах. К летнему сезону короткие стрижки пикси вновь обретают популярность, но это не кардинальное нововведение.

— Еще помню времена, когда иконой моды была Нелли Фуртадо — все ходили с выпрямленными волосами и челкой, потом была Рианна — все ходили с каре. Сейчас же ничего нового пока нет, — отмечает Павел. — Правда, для укладки сейчас входят в моду спреи с морской солью, ведь благодаря ей можно получить большие локоны. Тогда укладка становится похожей на прическу, как у Веры Брежневой, а это сейчас достаточно модно.

Меньше волос = больше моды

Жители городов продолжают ставить в приоритет комфорт, а значит, в моде короткие стрижки: пикси, боб, каре. Хотя все не так просто.

— Мода не стоит на месте, и теперь, если вы хотите короткие волосы, стоит обратить внимание на что-то сложнее, например градуированное каре с челкой, — предлагает Павел. — Отличный вариант, если нужно придать объем волосам.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michelle Draper (@draperbeauty) on Oct 23, 2018 at 8:18pm PDT

Боб без челки смотрится очень выигрышно, если у вас овальное лицо. Градуированная стрижка такого вида придаст объема и свежести. Павел добавляет:

— К тому же укладку можно сделать десятками способов и каждый раз выглядеть оригинально, а не искать, «что бы сегодня заплести, чтобы не выглядеть, как вчера».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Donovan Mills (@donovanmillshair) on Mar 19, 2019 at 7:03pm PDT

На стрижки боб и каре особенно нужно обратить внимание тем, кто хочет выделить линию скул. Но это вариант не для всех: короткая длина боковых прядей и длинная челка, прикрывающая брови, подходят в основном обладательницам узких лиц с некрупными чертами. В этом случае имидж станет более выразительным.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 澤田恭平/alnicoTOKYO代表/ヘアデザイナー (@kyohei_alnicotokyo) on May 16, 2019 at 8:06pm PDT

— А стрижка пикси делает лицо моложе, подчеркивая все самое важное: глаза, нос и губы. О простоте укладки говорить излишне, достаточно посмотреть на фото, — говорит стилист.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by vicky lawton (@vickylawton) on Feb 25, 2019 at 11:48pm PST

Короткие стрижки максимально просты в укладке: пару движений щипцами или плойкой, немного стайлинга для фиксации — готово.

Есть отдельные лайфхаки для тех, кому хочется длиннее

По словам Павла, если у вас овальное лицо, то вы счастливчик в любом случае. Такому лицу подходит самое большое количество причесок, не только боб без челки. Например, еще отлично будет выглядеть удлиненное каре с челкой средней длины — очень модная штука этим летом.

Кстати, прическа ниже плеч и короткая аккуратная челка помогут скрыть, что ваши волосы не слишком густые, — подсказывает парикмахер. — Такой лайфхак обратит внимание на тот факт, что волосы у вас вообще есть и выглядят они хорошо (если за ними ухаживать, конечно, но об этом позже).

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПАРИКМАХЕРСКИЕ РЯБЧИК®. МОСКВА (@ryabchik.moscow) on Mar 1, 2019 at 6:22am PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПАРИКМАХЕРСКИЕ РЯБЧИК®. МОСКВА (@ryabchik.moscow) on Mar 13, 2018 at 2:02am PDT

Для тех, кто любит совсем-совсем длинные волосы, сообщаем: в моду опять возвращаются стрижки 70-х годов. Запасайтесь расческами для завивки, ведь давно забытое прошлое можно немного модернизировать — и оно будет стильным настоящим.

Для тех, кто ищет что-то необычное, предлагаю удлиненный сессун (сессон), — показывает Павел. — Но предупреждаю: это отличный вариант только для тех, кто не ищет легких путей. Длину можно регулировать, но суть стрижки — в обрамлении лица.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀LONDON INN

 
 
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Прошерстили тренды в интернете, а парикмахер их прокомментировал. Узнайте, какие прически вам подходят, а какие - точно нет.
 
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