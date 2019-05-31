Как изменятся путешествия в самом ближайшем будущем?

пишет «Будущее путешествий». Сложно потому, что в 2018-м их — 1,3 миллиарда. Каждый шестой житель планеты переместился из одной страны в другую в прошедшем году. Кажется, что границы государств превратились в окна таможенников, а аэропорты и самолеты — в бесконечные возможности. И совершенно непонятно, куда такое количество путешественников приведет мир, который из-за этого меняется у нас на глазах,«Будущее путешествий».

Радикальные ограничения для путешественников

В штате Аризона, США, есть национальный парк The Wave. Попасть в него просто так невозможно — надо подать заявку и заплатить взнос 5 долларов. Парк проведет лотерею, выберет счастливчиков (десять человек из числа подавших заявки онлайн и десять из тех, кто приехал в парк в этот день), а деньги оставит на развитие. Если вы проиграли, то 5 долларов не возвращаются. Подобной практики можно ждать и для огромных общемировых достопримечательностей, которые сильно меняются из-за туристического воздействия. Ангкор-Ват, Мачу-Пикчу, Тадж-Махал и Язык Тролля в Норвегии — в этих местах уже тесновато и замусоренно.











Социальный рейтинг — дозволение путешествовать

Итоги китайского эксперимента, очевидно, заинтересуют те страны, где, во-первых, большое население, во-вторых, большое желание его контролировать. В Китае сейчас 9 миллионам жителей запрещено покупать билеты на внутренние авиалинии и заселяться в лучшие отели. С одной стороны, санкции будут и для тех, кто плохо себя ведет в путешествии, но с другой — оценивать и создавать эти рейтинги будут неизвестные люди, а то и вовсе нейросети. В итоге история туризма в будущем может сделать полный круг, и путешествия опять станут не правом, а привилегией.

Интернет рано или поздно будет везде со всеми плюсами и минусами

Верится, что бесперебойный интернет на всей поверхности Земли — лишь вопрос времени. Запустит его Илон Маск с его Starlink, транснациональная корпорация или договоренность между сотовыми операторами — не важно. Важно, что вы сможете быть доступны 24/7, отправлять снимки в Instagram, переводить с незнакомых языков и искать дешевые авиабилеты. Вторую (или 102-ю) жизнь получат VR- и AR-приложения! Это прекрасно. Правда, настоящую ценность в таком случае получат места без доступа в интернет. Концепция «без интернета — новый черный» будет набирать обороты: в самых крутых местах и на событиях будет запрещено снимать и делиться фотографиями. Принцип leave no trace превратится в leave no digital trace. Только впечатления, только хардкор.

Эко, био, сустейнебл: сработает, но не у всех

На словах каждое государство продолжит защищать природу, но сработает это только у тех, кто сможет закрепить это законодательно: от запрета пластиковых пакетов до консервации территорий и превращения их в заповедники. Очевидно, что первыми это может получиться у стран с небольшой территорией и уникальным биоразнообразием. Уже сейчас это получается у Коста-Рики: 25 % ее территории — это национальные парки. Что делать государствам с огромной территорией и населением — неизвестно, им еще предстоит найти пути.

Датчики, сенсоры и Face ID: вроде и контроль, а вроде и удобно

Умные датчики будут везде и станут повсеместно следить за вами и вашими вещами, а с помощью распознавания лиц проход границы и даже оплата в магазинах станет бесконтактной. Возможно, мы последнее поколение, которое знакомо с явлением «недовольный пограничник в окошке» — вместо него будет только камера. Кстати, технологии распознавания лиц уже помогают ловить путешественников по поддельным паспортам. Ура, будущее!

Роботы

Персонал — одна из самых больших статей расходов любого отеля. Обучение, контроль, зарплата, налоги — люди обходятся отельерам очень и очень дорого. А еще сотрудников всегда нужно много. Уже в ближайшем будущем роботы постепенно начнут заменять живых людей в отелях. Сначала ради веселья, а потом ради экономии и оптимизации. Регистрация и отъезд постояльцев, уборка и room service — всем этим вещам можно будет с легкостью обучить роботов. В Японии, например, уже существует отель, где на респешене работают роботы (один из них — динозавр), а на круизе Royal Caribbean можно встретить робота-бармена который смешивает коктейли в канонических пропорциях. Это только начало, и недалек тот день, когда робот-повар приготовит вам идеальную яичницу на завтрак, а робот на ресепшене пожелает хорошего дня на вашем языке.

Отели станут модными

Отельеры слишком долго пребывали в тени авиакомпаний: почему-то даже самый прожженный бэкпекер мечтает полетать бизнес- и первым классом, а переночевать в подводном отеле или гостинице с видом на водопой африканских животных — нет. И уже в ближайшем будущем отели будут предлагать настолько необычный опыт, что его захочется пережить всем: начиная от стеклянных куполов за полярным кругом, чтобы наблюдать северное сияние, заканчивая подводными отелями или поп-ап-гостиницами. Подобное последние годы делает Airbnb, правда, пока в формате розыгрышей и пиар-историй: ночевки на мюнхенском «Олимпиаштадионе», в Лувре и замке Дракулы Бране — тому прекрасный пример. Подводные отели, глэмпинги, до которых надо ползти по отвесным скалам, или, например, уникальный отель Бэнкси в Палестине — это все развивает понимание того, что отель — это значительно больше, чем койка, душ и завтрак.

И изменятся окончательно

Этот процесс начали миллениалы, которым было неинтересно останавливаться в невзрачных сетевых отелях. Каждый отель, каждая комната — уникальное сочетание услуг и дизайна. Отели уже обрабатывают предпочтения гостей: принцип интуитивного гостеприимства подразумевает даже, что сотрудники гостиницы просматривают ваши соцсети, чтобы найти то, что вы любите. Для гостей в итоге собирают идеальный номер, как конструктор: температура в комнате, освещенность, жесткость матраса, душевая или ванная. Подарки в тех цветах, которые вам идут, а велкам-дринки только из того, что вы любите. Ну и никаких звонков по телефону — все с планшета.

Этичность отелей — новый вид роскоши

Самыми дорогими и желанными будут этичные отели, предлагающие уникальный опыт, в том числе погружения в местную культуру. Глобализация и возможность привезти в любую страну любой товар уже сейчас вытесняют традиционные виды ремесла и материалов. Именно поэтому желание отеля использовать местные материалы при строительстве и отделке будет роскошью, обучить местный персонал, готовить только из местных продуктов — тоже. Отдельно стоит выделить активности, в которых можно будет принять участие: уже сейчас гостиничные сети прямо или косвенно заявляют о поддержке местных производств, ремесел и даже развитии здравоохранения в тех странах, где у государства плохо с социальной ответственностью. Сейчас такой опыт можно получить, например, в отелях Aman или новой сети Salt.





Процесс перемещения уже не интересен, для большинства важна только стоимость и потраченное время. Над этим и работают государства, корпорации и стартапы.

Самолеты

Конечно, станут быстрее и эффективнее, возможно, лишатся окон, а возможно, станут прозрачными. Самое интересное здесь — изменится ли что-то кардинально за ближайшие 20–30 лет. Эксперты говорят, что нет — будет происходить консолидация и улучшение существующего. Возможно, лоукостеры научатся недорого летать на дальние расстояния. Но помечтать приятно, и тут следить стоит не только за Илоном Маском (да-да, опять) с его Big Falcon Rocket, но и за стартапом Boom из Денвера, в который уже вложился Ричард Брэнсон и Japan Airlines. Boom — это попытка возродить сверхзвуковые авиаперевозки — реинкарнация культового авиалайнера Concorde, который перелетал из Нью-Йорка в Лондон менее чем за четыре часа. Очевидно также, что стоимость таких перелетов будет высокой и позволить себе новый «Конкорд» смогут в основном селебрити, политики и криптостартаперы.

Поезда

С поездами интересно. Оставим мечты o Hyperloop (рубрика «В каждой бочке Илон Маск»), поезда все больше и больше используются как роскошный способ отдыха, своего рода круиз. Такие поезда есть во всем мире от Перу до России (поезд «Императорская Россия» из Москвы в Пекин два раза в год) и Индии. Эта тенденция продолжится, а скоростные пассажирские перевозки будут развивать только те страны, у которых есть большие маршрутные сети. Кстати, именно в железнодорожных перевозках уже сейчас возможна почти полная автоматика. Внедряется она, правда, пока только на коротких участках пути.

Автомобили

Электромобили и беспилотники — это то, что рано или поздно ожидает мировые мегаполисы. Сюда же добавим и уже тестирующиеся летающие такси, которые пока, правда, выглядят как уродливые квадрокоптеры. Города, особенно приспособленные под это и не требующие ультрамасштабной перестройки, станут трехмерными и избавятся от пробок и выхлопов. Везде будет Сингапур, занавес! У этого есть одно но: страны, которые добывают нефть, и корпорации, которые производят автомобили с двигателями сгорания. Они очень постараются





отсрочить повсеместное наступление эры электромобилей. Ну и конечно, в будущем могут сильно измениться дороги, ведь, согласитесь, сейчас они довольно скучные: бетон и арматура. Дороги будут повсеместно делать из пластика, который вылавливают в океане, и устанавливать около магистралей или в самом полотне устройства, генерирующие энергию. Первыми получится, конечно, у небольших стран: пионером в области небесполезных дорожных инноваций считаются Нидерланды.

Блокчейн

Вы знали, что авиакомпании штрафуют за некорректные данные пассажиров? Если нет, то это так. Штрафуют серьезно, а количество таких пассажиров довольно велико (один на 25 тысяч). Неудивительно, что именно эти траты и заставляют авиакомпании пристально всматриваться в блокчейн: уже несколько перевозчиков, а также система Amadeus занимаются подобным разработками. С помощью этой технологии возможность ошибки при вводе документов отпадет. А путешественникам не придется доставать паспорт на каждом этапе бронирования, заселения или на стойке регистрации. Звучит круто, правда? Блокчейн как инструмент подтверждения сделок вообще может создать новую туристическую экосистему, в которой между потребителем и конечным поставщиком услуги не будет препятствий и дополнительных звеньев.

Нейросети

Смогут не только создавать музыкальные альбомы по мотивам «Гражданской обороны», но и качественно помогать в планировании на основе именно ваших интересов. И именно вашими будет не поиск билета и отеля (сотни стартапов уверены, что делают это лучше всех, ага, как же!), а подбор активностей исключительно по вашим комплексным запросам: сочетание техно-концерта, уютного семейного ресторана и музея современного искусства или футбольного матча, кофейни третьей волны и мастер-класса по приготовлению песто. Да что там, автор этого текста — любитель крафтового пива и одновременно вегетарианец — попробуй-ка запланировать бар без куриных ребрышек! Текущие подборки и помощники с топиками «Для хипстеров», «Для любителей искусства» и «Для гурманов» исчезнут как факт.

Голосовые переводчики

Перевод станет синхронным, это лишь вопрос времени: просто отдаете беспроводной наушник собеседнику и начинаете разговоры о современной русской литературе, местных специалитетах или политической нестабильности в регионе. В 2019 году такой проект (когда отдаешь наушник) уже создан и даже продается — китайский стартап Timekettle сделал WT2 Plus — связку наушников и приложения, которое синхронно (ну ладно, с небольшой задержкой) переводит с 20 языков. Кажется, путешествие по удаленным китайским провинциям никогда не было так близко!

Агентства нового формата

Заметили, сколько в последние годы стало авторских туров? Все потому, что по статистике миллениалы стали фрустрировать из-за подготовки к путешествию: чтобы найти квартиру в Париже, надо потратить пять часов перебора вариантов, а за билетами с удобной датой вылета и пересадкой начать следить за месяцы до путешествия. Туристические агентства 2.0 будут лишать вас выбора отеля, но предлагать уникальную компанию похожих по духу людей, гида-знатока, а возможно, и селебрити и давать доступ к уникальному опыту или локациям. Пересечь пустыню Гоби на верблюдах или принять участие в празднике сбора вина — пожалуйста. Все, для чего крайне сложно найти компанию или невозможно спланировать самому, будет доступно с подобными агентствами.

Карты в 3D, на стеклах автомобилей и вообще везде

Street View в некоторых странах устарел на несколько лет, а телефон с камерой может творить чудеса и мгновенно выдавать вам на экране направления и отзывы: вот эта палатка с уличной едой получила звезду Michelin, а за этой неказистой дверью скрывается бар из списка лучших в мире. Ну а навигаторы уже давно должны повсеместно переместиться на переднее стекло автомобиля, чтобы вы всегда съезжали куда нужно. Последнее, правда, пока безуспешно, пытался сделать российский стартап Hudway (и десятки китайских Head Up Display — проекторов на лобовое стекло). Правда, судя по комментариям на Kickstarter, самое популярное место, куда отправляется Hudway, — в кладовку за ненадобностью. Ждем.



