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В США в результате стрельбы погибли более 10 человек
Источник материала: Партизан
В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом
Фото: James Lawler Duggan / REUTERS
Также сообщается в шести раненых. По утверждению представителя правоохранительных органов, подозреваемый вошел в комплекс зданий городской администрации и открыл стрельбу. Когда на место инцидента прибыла полиция, преступник сосредоточил огонь на стражах порядка, после чего покончил с собой.
Шеф городской полиции уточнил, что преступником оказался городской служащий. Причины его поступка пока неизвестны, пишет
1 мая студент открыл стрельбу в Университете Северной Каролины в США. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо получили ранения, в том числе опасные для жизни.
27 апреля произошла стрельба в синагоге калифорнийского города Повэй. Тогда погибла одна женщина, еще трое получили ранения. Полиция задержала подозреваемого.
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В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.
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