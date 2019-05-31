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В США в результате стрельбы погибли более 10 человек

01.06.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Фото: James Lawler Duggan / REUTERS

Также сообщается в шести раненых. По утверждению представителя правоохранительных органов, подозреваемый вошел в комплекс зданий городской администрации и открыл стрельбу. Когда на место инцидента прибыла полиция, преступник сосредоточил огонь на стражах порядка, после чего покончил с собой.

Шеф городской полиции уточнил, что преступником оказался городской служащий. Причины его поступка пока неизвестны, пишет lenta.ru
1 мая студент открыл стрельбу в Университете Северной Каролины в США. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо получили ранения, в том числе опасные для жизни.

27 апреля произошла стрельба в синагоге калифорнийского города Повэй. Тогда погибла одна женщина, еще трое получили ранения. Полиция задержала подозреваемого.


 
 
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В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.
 
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