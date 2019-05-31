С самолетами и танками: в Гродно прошел парад детских колясок

В нем приняли участие 75 гродненских семей с различными стилизованными колясками. На параде можно было увидеть и самолеты, и танки, и даже домик на курьих ножках.





Организаторы рассказали, что специально выбрали конкретное количество семей: чтобы приурочить мероприятие еще и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



