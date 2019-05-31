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С самолетами и танками: в Гродно прошел парад детских колясок

01.06.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году традиционный парад колясок в Гродно прошел на две недели позже, чем обычно. Ежегодно он проводится в преддверии международного Дня семьи, но из-за погоды мероприятие пришлось отложить на конец мая, пишет Hrodna.life.

С самолетами и танками: в Гродно прошел парад детских колясок
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В нем приняли участие 75 гродненских семей с различными стилизованными колясками. На параде можно было увидеть и самолеты, и танки, и даже домик на курьих ножках.

Организаторы рассказали, что специально выбрали конкретное количество семей: чтобы приурочить мероприятие еще и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году традиционный парад колясок в Гродно прошел на две недели позже, чем обычно. Ежегодно он проводится в преддверии международного Дня семьи, но из-за...
 
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