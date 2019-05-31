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В России отменили роуминг

01.06.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 июня в России отменяются национальный и внутрисетевой роуминг. С этой даты вступает в силу подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым соответствующее постановление.


Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости


Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны, на всей территории России отныне законодательно закреплены бесплатные входящие звонки, пишет lenta.ru.

 В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.

 В конце апреля стало известно о планах отменить национальный роуминг и в Крыму. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что его ведомству удалось убедить действующих в регионе операторов связи в необходимости такого шага. С момента присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове из-за угрозы санкций не работает ни один федеральный сотовый оператор.

 В октябре 2018 года сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, заверяла, что отмена роуминга в России не приведет к повышению стоимости услуг связи.

 
 
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С 1 июня в России отменяются национальный и внутрисетевой роуминг. С этой даты вступает в силу подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым соответствующее...
 
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