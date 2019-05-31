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В России отменили роуминг
Источник материала: Партизан
С 1 июня в России отменяются национальный и внутрисетевой роуминг. С этой даты вступает в силу подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым соответствующее постановление.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны, на всей территории России отныне законодательно закреплены бесплатные входящие звонки, пишет
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С 1 июня в России отменяются национальный и внутрисетевой роуминг. С этой даты вступает в силу подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым соответствующее...
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