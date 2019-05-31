Скоростной режим: в ГАИ рассказали, где в июне будут работать мобильные камеры фотофиксации





Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

auto.tut.byl . Двенадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках: В июне расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет, пишет. Двенадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:





улица Московская, 22;

Партизанский проспект, 147;

улица Казинца, 49;

проспект Независимости, 156;

улица Орловская, 80;

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской;

улица Кальварийская, 58/1;

улица Притыцкого, 93;

улица Чкалова, 1;

улица Кальварийская, 25;

Партизанский проспект, 75;

улица Притыцкого, 60/5.





Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на проспекте Независимости, 156, улице Московской, 22, улице Орловской, 80. По четным числам камеры будут расположены на пересечении проспекта Независимости и улицы Рогачевской, улице Чкалова, 1, Партизанском проспекте, 147. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.





Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами внутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.



