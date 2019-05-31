Румяна под названием «Оргазм» и коллекция в честь «Аладдина». 15 интересных косметических новинок мая

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать про интересные запуски, которые можно добавить в свою косметичку.

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Анастасия Величко — косметолог-эстетик

Фото: из архива Анастасии Величко

У Relouis в этом месяце вышло сразу два новых продукта — консилер Complimenti и рассыпчатая пудра Alta moda.

Из этой пары нам больше всего приглянулась пудра со светоотражающими частичками. Ее можно использовать как для закрепления макияжа, так и самостоятельно: покрытие получится очень легким, как раз то, что нужно летом. Представлена пудра в трех оттенках.





Что насчет консилера? Он практически не дает покрытия и может стать любимчиком тех, кому скрывать нечего. Однако спрятать синеву под глазами или воспаления этот консилер не сможет, поэтому в наш список покупок не попал.





Бренд Charlotte Tilbury выпустил лимитированную палетку с говорящим названием Glowgasm. В ней четыре продукта: бронзер, два хайлайтера и сияющие румяна. Дорого? Да, очень. Но как красиво смотрится на лице! К слову, если решитесь на покупку, берите оттенок Lightgasm — он подойдет для светлокожих и слегка смуглых барышень.





А если Charlotte Tilbury — не ваш вариант, но подобная палетка в хозяйстве пригодится, присмотритесь к Delice de poudre от Borjouis. Серия декоративных «шоколадок» у бренда Borjouis существует давно. Однако к нам она добралась лишь в виде одной палетки и только сейчас. Румяна у марки просто отличного качества.





Кстати, в этом месяце Borjouis порадовали нас еще и новым тональным кремом в формате стика — Always Fabulous Stick Foundcealer. Как правило, такие средства не очень стойкие, зато их очень удобно брать с собой в поездку — особенно, если путешествуете вы с ручной кладью.





Тех, кто стойкость предпочитает компактности, нам тоже есть чем порадовать: до Беларуси наконец добрались пудры и консилеры из линейки Can’t stop, won’t stop от NYX. Консилеры моментально фиксируются на коже и не проваливаются в морщинки, а компактная пудра обладает полным покрытием, как у тонального крема. Отличная пара на летний период!









У «Метеоритов» от Guerlain есть и почитатели, и ненавистники. Но судя по тому, что культовый продукт в том или ином формате выходит практически каждый сезон, первых все же больше.

В мае бренд порадовал нас сразу двумя версиями знаменитых шариков: классической пудрой из лимитированной коллекции Starlight и базой Primer Base Tone Up в формате кушона. Оба продукта — очередные размышления на тему метеоритов: и пудра, и база в ассортименте у Guerlain уже есть. Так что покупать новинки стоит лишь в том случае, если вы фанат марки. Ну или если никогда не пробовали Meteorites — есть шанс заполучить их в необычной упаковке.









Каждый месяц бренды выпускают очередные палетки теней, радуя визажистов и ярых поклонниц макияжа. А что делать тем, кому 10−12 оттенков в одной упаковке не нужны? Например, обратить внимание на новую линейку «однушек» от L’Oreal: на белорусский рынок пришли тени с маслами Color queen.

Сейчас у нас представлено больше двух десятков цветов в трех текстурах — металлизированной, сатиновой и матовой. Тени уже прославились своей высокой пигментацией и отличились нестабильным качеством: от оттенка к оттенку оно может меняться. Впрочем, металлики определенно стоит попробовать — они по всем параметрам на высоте.





В честь релиза диснеевского «Аладдина» M.A.C выпустил одноименную лимитированную коллекцию. В нее вошли помады, блески, пудры и палетка теней.

Лимитки от M.A.C улетают с прилавков как горячие пирожки, так что рекомендуем поспешить. Нам, например, приглянулась палетка Princess Jasmine и хайлайтер Powder blush в оттенке Always one jump ahead. А вам?









Компания NARS получает отличные дивиденды от всего, что называется Orgasm, поэтому не перестает эксплуатировать эту тему. Бренд постоянно выпускает, перевыпускает и запускает очередные продукты с громким названием, зная, что их точно раскупят.

В этом месяце NARS в очередной раз анонсировал коллекцию Orgasm, включив в нее блеск для губ, палетку кремовых хайлайтеров, жидкий хайлайтер и сами румяна Orgasm в лимитированной упаковке. Купить стоит только последние — да и то лишь в случае, если вы не обзавелись ими раньше.





У Yves Rocher есть линейка для тела «Традиции хаммама» — средства с божественным ароматом и не самой приятной ценой. Так вот, если вы любили «Традиции», но не любили за них платить, возрадуйтесь: в этом месяце на прилавках бутиков появилась серия «Аргания и роза». Аромат у нее идентичный, ценник — в несколько раз ниже.

Консультанты марки утверждают, что это не одно и то же, и премиальная линейка более питательная. Мы утверждаем, что ждать суперпитания от масел для душа не стоит. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше?





Уже доступна онлайн, а вскоре появится и в аптеках новая сыворотка от Vichy — Minéral 89 Hyaluronic Acid Eye Fortifier. Как понятно из названия, это продолжение «гиалуроновой» серии, только для зоны век. Для лета вариант удачный: впитывается быстро, увлажняет хорошо, подходит в качестве базы под макияж. Но использовать ее самостоятельно, если у вас уже заметны признаки старения, не стоит: ухода коже будет недостаточно.



