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«За "шпоры" гопота не болеет». Фанаты «Тоттенхэма» - о насмешках, трофеях и финале Лиги чемпионов

01.06.2019 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В случае победы над «Ливерпулем» в главном матче европейского сезона «Тоттенхэм» может стать первой командой-нечемпионом своей страны в новой эре, которая выиграет Лигу чемпионов, и уж тогда, наверное, избавится хотя бы на год от шлейфа негатива и шуточек в своей адрес. SPORT.TUT.BY нашел в Беларуси давних поклонников «шпор» — а такие, как оказалось, есть, — которые делают русскоязычный сайт о «Сперс».


Максим Володькин (слева) и Николай Могилевец

«Ты можешь поменять работу, дом, образ жизни и жену, но ты никогда не можешь поменять футбольный клуб»

Базирующийся в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» в футбольной культуре больше чем клуб. Это объект фольклора, говоря о котором бывает трудно провести границу между хорошей шуткой и насмешкой. Причина насмешек в том, что «Сперс» давно не выигрывали по-настоящему что-то важное — разве что Кубок Англии, Кубок английской футбольной лиги или Суперкубок Англии, то есть трофеи второго порядка.

Шутки про «Тоттенхэм» из 2000-х:

Как называют улучшенную версию «Тотенхэма»? «Ньюкасл Юнайтед».

Что делает болельщик «Тоттенхэма», когда видит победу своей команды? Выключает Xbox.

В чем разница между Снежным человеком и защитой «Тоттенхэма»? Снежного человека видели несколько раз.

Фрэнк Лэмпард в период выступления за «Челси»:

«Проиграть „шпорам“ — самое ужасное чувство. Они запишут этот матч на DVD и будут хвастаться этим следующие десять лет!»

Цитата из фильма «Залечь на дно в Брюгге»:

«Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».

В последний раз какой-никакой трофей, а так, например, называет Суперкубок Беларуси капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик, был завоеван «Тоттенхэмом» в 2008 году.

В последний раз «Тотенхэм» становился лучшим в элитном дивизионе чемпионата Англии до того, как сборная Англии в 1966-м завоевала Кубок мира. Соответственно, «Сперс» никогда не были чемпионами в новой эре, то есть со времен первого розыгрыша английской премьер-лиги в сезоне 1992/93.

В сезоне 2005/06 года «Сперс» впервые финишировали на 5-м месте в АПЛ, а до этого прозябали с 8-го по 15-е место. После 2006 года «Тоттенхэм» еще три раза опускался ниже 5-го места и никогда не поднимался выше 2-го, что случилось в 2017-м.

На евроарене «шпоры» также не могли похвастать громкими успехами до нынешнего сезона. Если считать участия в групповой стадии Лиги чемпионов, то с 2008 года даже БАТЭ на этом уровне выступал чаще «Тоттенхэма» — 5 раз против 4. Выход в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году стал первым для «Тоттенхэма», и впервые за 57 лет команда добралась до этой стадии главного еврокубка. Все то же можно сказать и про финал Лиги чемпионов.


Сама история «Тоттенхэма» объясняет, почему выбор этой команды как любимой — экзотическое решение, когда ты находишься за тысячи километров от Лондона. В Англии хватает команд с богатой экспозицией трофеев в клубных музеях: тот же «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». «Манчестер Сити» в последнее десятилетие включился в борьбу за награды. Так, в завершившимся английском сезоне у «Сити» требл — чемпионство в премьер-лиге, Кубок Англии и Кубок английской футбольной лиги.

Тем не менее Максим Володькин и Николай Могилевец из Минска болеют именно за «Тоттенхэм». Начали задолго до того, как «Сперс» стали представлять из себя реальную силу в Европе.

— А как люди выбирают «Эвертон»? — реагирует на вопрос-провокацию Максим. — За «Манчестер Юнайтед» болеют, потому что так надо. За «Реал» — потому что это круто, и всегда что-то из трофеев будет. «Барселона»? Аналогично. Мы с Николаем не такие.

Я простой белорусский мужик, которому всегда нравился британский футбол. С 80-х поддерживаю сборную Англии, лидерами которой тогда являлись Гари Линекер и Пол Гаскойн. Интернета, понятно, еще не было, и все же я узнал, что эти ребята играли за «Тоттенхэм». Откуда? Точно не помню. Может, из спортивных репортажей по советскому ТВ. А еще, помню, что в 80-е можно было купить коммунистическую британскую газету Morning Star, которая печатала результаты матчей. Вот так и стал болельщиком «Тоттенхэма». Помню, как в 1991 году «Тоттенхэм» взял Кубок Англии с Линекером и Гаскойном в составе.


Пол Гаскойн (слева) и Гари Линекер празднуют победу «Тоттенхэма» над «Арсеналом» (3:1) в полуфинале Кубка Англии сезона 1990/1991. «Тоттенхэм» в итоге выиграл трофей, одолев «Ноттингем Форест» (2:1) в финале турнира. Фото: Reuters

— Я за «Тоттенхэм» со времен, когда он болтался на уровне десятки в Англии, а главным тренером был Мартин Йол, то есть с середины 2000-х. Мне тогда было пятнадцать лет, — рассказывает Николай. — Почему? Болеть за победителей скучно. «Тоттенхэм» действительно редко берет титулы, зато играет весело. И неважно, победа или поражение, — все равно весело. В плане эмоций победа еще слаще, когда от команды ничего не ждешь. Титулы и звезды? Кому это надо?!

— У «Тоттенхэма» шикарная история, — считает Максим. — Не буду сейчас перечислять рекорды команды, но соглашусь, что в 90-е и 2000-е клуб был середнячком в Англии. За него гопота не болеет. Болеют богатые англичане, средняя прослойка и нижняя. Как говорят в Англии, ты можешь поменять работу, дом, образ жизни и жену, но ты никогда не можешь поменять футбольный клуб.

Я выбрал свой клуб давно, когда сам играл в футбол. Будучи фехтовальщиком, как-то задержался на пробах в минском «Динамо». Еще чуть-чуть — и, может быть, стал бы футболистом.

«Назовет меня фанат «Арсенала» «жидом», так я ему могу в ответ: «гуннер», «бездомный» и так далее»

Максиму Володькину 43 года. Он трудится бизнес-аналитиком в телекоммуникационной компании. Николай Могилевец продает сельхозтехнику. Ему 26 лет. В свободное от работы время Максим и Николай занимаются наполнением главного русскогоязычного сайта фанатов «шпор» SpursArmy.com, где зарегистрировано более трех тысяч пользователей. Пиковая посещаемость в дни матчей — полторы тысячи человек. Актив сайта — около пятидесяти человек.

— Сайт «родился» в июле 2008 года, — говорит Максим. — Отцом-основателем является наш друг Никита, по профессии — программист. С помощью сайта Никита хотел объединить русскоговорящих поклонников замечательного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в сообщество, что удалось сделать.

Я пришел на сайт в 2011-м как пользователь, во многом случайно. Понравилось, как сделан сайт. Ранее черпал информацию о «Сперс» в основном на англоязычных ресурсах. Учился на этом языке, имею британский диплом и как-то согласился перевести статью для сайта. Никита предложил помогать наполнять сайт информацией и дальше.

У нас на сайте высокие требования к качеству контента. Важно, чтобы информация была достоверной. Нашими источниками являются газеты The Telegraph и The Evening Standard, телеканалы Sky Sports и BBC. Как говорится, я слышал это по телевизору, значит, правда. А вот таблоидам Daily Mail и The Sun не доверяем: они транслируют слухи. Коля у нас отвечает за анонсы и обзоры матчей «Тоттенхэма», так что есть у нас и собственные материалы.


Фото: Reuters

До 2018 года сайт существовал за счет его основателя, но изменения назрели. На слайде выше указаны пожертвования пользователей SpursArmy.com в прошлом году. Общими усилиями удалось собрать 19,5 тысяч российских рублей, или порядка 300 долларов, чего почти хватает на плату за домен, услуги хостинга, призы и другие нужды.

— Вы ведь узнаете по никам людей. Откуда они?

— Из Англии, России, Украины, Германии.


Скриншот с сайта spursarmy.com

Активные фанаты «Тоттенхэма» в Англии объединены вовсе не в «Армию «Шпор» (Spurs Army) — название сайта русскоговорящих фанатов «Сперс», — а в «Армию жидов» (Yid Army). «Тоттенхэм» — клуб из той части Лондона, где ранее селились преимущественно евреи. Отсюда прозвище фанатов «Тоттенхэма», которым они гордятся и которое используют в речевках. В честь немецкого футболиста Юргена Клинсманна, выступавшего за «Тоттенхэм» в сезоне 1994/95 и отметившегося 29 голами в 50 матчах, «Армия жидов» пела: «Юрген, Юрген! Раньше он был немцем, теперь-то он еврей!»

— Это наследие клуба, — не отрицает очевидное Максим. — Один мой ливерпульский друг, конечно, знает, что наше прозвище — «жиды». Назовет так — нормально, почему нет? А увидит меня в кепке с эмблемой «Сперс» незнакомый болельщик «Арсенала» и назовет «жидом», так я ему могу в ответ: «гуннер», «бездомный» и так далее

— Апеллировать к прозвищу в негативном контексте так же глупо, как смеяться над именем, — поддерживает Максима Николай. — Это лишь укажет на недостаток образования бранящегося.

Кстати, среди знаменитостей «Тоттенхэм Хотспур» поддерживают певица Адель, актеры Джуд Лоу, Дэйв Батиста, Рэй Лиотта, Кеннет Брана и Руперт Гринт.

— Когда узнал о футбольных предпочтения Джуда Лоу, порадовался. Говоря по-молодежному, +100500 к карме, — смеется Максим. — Еще для меня представляет большую ценность, что за «Тоттенхэм» болели музыканты из дуэта Chas and Dave Чаз Ходжес и Дэйв Пикок, создавшие особенный стиль популярной музыки.


Максим сожалеет о том, что не успел побывать на «Уайт Харт Лейн» до того, как домашний стадион «Тоттенхэма» перестроили.

— В 2009-м и 2015-м предпринимал попытки, чтобы попасть туда, но по финансам не получилось, — говорит он. — Ничего, скоро съездим на стадион вместе с Колей и другими фанатами с нашего сайта. Выберем матч с каким-нибудь «Борнмутом», чтобы только попасть в чашу.

— Когда поедете?

— Когда я деньги заработаю, — пояснил Николай.

Ребята предполагают, что поездка на домашний матч «Тотенхэма» обойдется примерно в тысячу евро на каждого с учетом трат на британскую визу.

«В 2008-м смотрел игру с «Ливерпулем» в баре и думал: «Надо же, моя любимая команда победила!»

Если «Ливерпуль» не выиграет финал Лиги чемпионов, то останется единственным клубом без трофеев среди четырех лучших в английской премьер-лиге по итогам сезона 2018/19. У «МанСити» есть требл на внутренней арене, у «Челси» — победа в Лиге Европы, у «Тоттенхэма» возможно будет Кубок чемпионов. Тогда «шпоры» станут первой командой-нечемпионом своей страны, которая выиграла Лигу чемпионов после реорганизации турнира в 1992 году, то есть в новой эре.

Если «Тоттенхэм» не выиграет финал, то командой без трофеев в топ-4 в Англии будут именно «Сперс».

— Да, в финале играют два клуба-безтрофейника, два тренера-безтрофейника, которые проделали очень качественную работу и которым не хватает только трофейного признания, — соглашается Максим. — Хочется, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов. Раз в десять лет «Тоттенхэм» все-таки берет какой-то трофей. Не хочу, чтобы эта традиция нарушалась. В последний раз возможность взять титул была при нынешнем тренере Маурисио Почеттино в 2015 году, когда в финале Кубка лиги мы проиграли «пенсам» («пенсионерам», то есть «Челси». — Прим.ред.). 0:2 — обидно.


— Ну, наш-то тренер больше заслуживает трофей, чем Клопп, — считает Николай. — Смотрите, Клопп что делает? Хочу покупаю вратаря за 70 с небольшим млн евро, хочу беру защитника за 84,5 млн. В общей сложности вложения в «Ливерпуль» за последние годы — это примерно два миллиарда. А Почеттино вырастил игроков из никого.

— В твиттере шутят о селекционной политике «Тоттенхэма» в последние два трансферных окна. Мол, команда подписала нового футболиста Н’икто.

— Хорошая шутка. Добрая. Правильная, — уверен Максим. — Думаю, если в Лиге чемпионов победит «Тоттенхэм», то это будет красивая история. Ведь еще не было такого, чтобы победитель Лиги чемпионов два трансферных окна не закупал игроков. А те, которые у нас есть, по футбольным меркам типа выступают за еду. Но это неправда. В клубе развита отличная система бонусов.

Босс «Сперс» Дэниэл Леви — гениальный менеджер, раз сумел сделать клуб конкурентноспособным без накачки деньгами. Да, футболистов продает задорого: Гарет Бэйл ушел от нас за 100 млн евро, Кайл Уокер в год продажи был самым дорогим защитником — 56,5 млн евро. За Кристиан Эриксена, если надумает уходить, Леви тоже заломит цену. А почему нет? Его задача — финансовое благополучие «Тоттенхэма», с чем он справляется блестяще.


— Каким, по-вашему, будет финал Лиги чемпионов?

— Все ждут много голов, но игра может получиться скучной, ведь соперники хорошо знакомы друг с другом. Вообще я бы предочел «Ливерпулю» «Барселону». Уж если бы мы и проиграли, то говорили бы: «Ну так «Барселоне»!» А с «Ливерпулем» будет тяжелая игра, все возможно. Чувствуется волнение, в субботу будет много эмоций.

— Надеюсь, что после финала Лиги чемпионов нам не будет так же больно, как игрокам и фанатам «Ливерпуля» в прошлом году, — добавляет Николай. — Победа? Было бы неплохо. Мне кажется, что в основное время будет ничейка, после дополнительного времени — серия пенальти, а по пенальти «Тоттенхэм» не выигрывал сколько лет?.. Ан нет, «Уотфорд» мы выиграли по пенальти в Кубке лиги в этом сезоне. Все, значит, выиграем и в Лиги чемпионов. Надеюсь, что «Ливерпуль» вспомнит, что в финалах побеждать не нужно.

— Как будете смотреть финал?

— Пойдем в паб вместе с ливерпульскими пацанами, — отвечает Максим. — Одни в нашей компашке будут болеть за «Ливерпуль», мы — за «Тоттенхэм». Придут и фанаты «Барселоны», они тоже за нас.

— Поговаривают, что футболисты «Барселоны» до сих пор ждут подачи углового, — иронизирует Николай, имея в виду четвертый решающий гол в ворота каталонцев в полуфинальном противостоянии с «Ливерпулем».

— Приятно, что наша команда нынче на подъеме, — отмечает Максим. — Безумно рад тому, что «Тоттенхэм» в одном шаге от того, чтобы его считали по-настоящему грандом…

— …а не клубом для насмешек?

— Если вы про фильм ["Залечь на дно в Брюгге"], где ту самую фразу главному герою в исполнении актера Колина Фаррелла вложил в уста сценарист, то это просто смешно. Смешно, прикольно. А какой клуб не дает поводов для насмешек? Может, «Арсенал» с их комплексом четвертого места? Фанаты «Арсенала» нас тролили, мол, мы глотаем пыль, а теперь, выходит, наоборот — поменялись местами. А «Ливерпуль»?

— Да, фанаты «Ливерпуля» известны тем, что считают, что следующий сезон точно станет их триумфом, — подхватил Николай.


— Вот и в завершившемся сезоне премьер-лиги между победителем и «Ливерпулем» разница минимальная — одно очко, — продолжает Максим. — Согласен, у «Ливерпуля» в Лиге чемпионов шикарная история. Пять раз они становились обладателями Кубка европейских чемпионов. Молодцы! В прошлом году могли повторить, сейчас у них есть шанс. Ранее Юрген Клопп проиграл финал Лиги чемпионов в качестве тренера дортмундской «Боруссии». А Бог троицу любит, так что Клоппу нужно проиграть еще и в третий раз.

— Возвращаясь к шутке Лэмпарда о том, что фанаты «Тоттенхэма» записывают победы команды на DVD, какие матчи вы действительно можете пересмотреть?

— Матч с «Интером» в 2010 году в Лиге чемпионов, когда Гарет Бэйл сломал карьеру Майкону, оформив хет-трик («Тоттенхэм» проиграл — 3:4, уступая по ходу матча 0:4. - Прим.ред.), — открыл список Николай. — Ответные матчи с «МанСити» и «Аяксом» в этому году — два лучших поединка «Тоттенхэма», которые я когда-либо видел.


— Я могу с удовольствием пересмотреть любой матч, в котором «Сперс» победили, — заверяет Максим. — Больше всего нравится, как Дэнни Роуз в 2010 году «завалил» офигенную пушку на «Уайт Харт Лейн» — это гол в ворота «Арсенала». Мы победили — 2:1. Или матч с Ливерпулем осенью 2008 года, когда мы выиграли — 2:1. Эту игру я смотрел в баре и думал: «Надо же, моя любимая команда победила!»

 
Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY нашел в Беларуси давних поклонников «шпор» - а такие, как оказалось, есть, - которые делают русскоязычный сайт о «Сперс».
 
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