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Яркие краски «Весеннего букета»

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Яркие краски «Весеннего букета»

25 мая в Минске проходил XI республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет». На площади рядом с городской ратушей был развернут целый город мастеров из четырех сотен ремесленников со всей республики. Здесь были представлены ткачество и соломоплетение, гобелен и вышивка, инкрустация и лозоплетение, резьба по дереву и керамика, гончарные изделия и художественная обработка кожи, вязание и «вытинанка», кузнечное мастерство и бондарство, валяние шерсти и изготовление кукол, вышивка бисером и лоскутное шитье. Радовали и удивляли разнообразие и неповторимость товара на прилавках.

Фестиваль-ярмарку невозможно предствить без танцев и песен. Они звучали возле каждого подворья, а в качестве зазывал выступали народные коллективы.


Яркие краски «Весеннего букета»

На главной коцертной площадке порадовали своим мастерством и искусством коллективы из Минска, Брестской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей. Гродненскую область на этом фестивале представлял народный ансамбль народной музыки «Лявоны»,  который вернулся домой с Дипломом  Министерства культуры Республики Беларусь. Наш колоритный творческий коллектив вызвал большой интерес у иностранных гостей праздника. Просто не было отбоя от желающих сделать совместное фото. Вороновские «лявоны» позировали в кадре с гостями из России и Прибалтики, Турции, Аргентины, Китая, Израиля, Казахстана. Некоторые иностранцы для фотосессии даже «вживались в образ» белоруса в национальном костюме, головном уборе и с музыкальным инструментом. Благодаря интернету эти снимки быстро разлетелись по миру.

Подобные фестивали-ярмарки народных ремесел, конечно, очень нужны. Это лучшая реклама и популяризация нашего самобытного, богатого творческого наследия.


Яркие краски «Весеннего букета»

Александр МАТЮК.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая в Минске проходил XI республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет». На площади рядом с городской ратушей был развернут целый город мастеров из четырех...
 
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