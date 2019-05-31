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Хозяйствование в стиле ренессанс

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района!

Примите искренние поздравления с Днем мелиоратора!

Это праздник людей, чей труд возрождает и облагораживает землю. Мелиорация — одна из древнейших сфер человеческой деятельности, результатом которой в немалой степени является успешное развитие сельского хозяйства.

Примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд. Уверены, что, опираясь на традиции предшественников в сочетании с современными технологиями, вы и далее будете вносить существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства Вороновщины.

Желаем всем ветеранам, работникам мелиоративной отрасли счастья, здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 

 

Хозяйствование в стиле ренессанс

Вороновское ПМС — самое крупное из десяти аналогичных предприятий в области. Территория его обслуживания составляет без малого 20% от всех мелиорированных площадей Гродненщины.


Хозяйствование в стиле ренессанс

«Созданные мелиоративные системы продолжают приносить неоценимую пользу агропромышленному комплексу, — констатировал Станислав Бурч. — Мы работаем, чтобы улучшить качество почвы, добиться большей урожайности». Вот так несколькими фразами обозначил миссию своей организации опытный руководитель Вороновского ПМС. Без малого год назад — 27 июля — в связи с оптимизацией Лидского ПМС путем присоединения к более успешному вороновскому территория ответственности нашего предприятия возросла вдвое. Где кроются те невидимые пружины, позволяющие коллективу даже в непростых экономических условиях оставаться одним из флагманов мелиоративной отрасли Принеманья?


Хозяйствование в стиле ренессанс

— Этот год стал для нас экзаменом на профмастерство, экономическую изобретательность и стойкость. Думаю, мы его достойно выдержали — с наименьшими затратами удалось сохранить рабочий коллектив обоих участков предприятия, — делится Станислав Люциянович. — «Подаренные» просроченные долги в 900 тысяч рублей постепенно возвращаем. Эта ситуация не могла не сказаться на финансовом положении предприятия в целом и кошельке наших сотрудников в частности. Средняя заработная плата за январь-апрель 2019 года составила 560,7 рубля. Напряженно, с максимальной отдачей каждого работника мы постепенно наводим порядок на подведомственной территории. Не простаивали ни одного дня. Рост производительности, объемов работы есть. Прогнозы на конец года — положительные.


Хозяйствование в стиле ренессанс


Хозяйствование в стиле ренессанс

Мелиорация — не разовое мероприятие, а постоянная кропотливая работа по поддержанию в рабочем состоянии фонда, который в настоящее время в Вороновском ПМС составляет 60 тысяч гектаров осушенных земель. Работники предприятия очищают от заиления, освобождают от кустарников и сорной растительности мелиоративные каналы, общая протяженность которых — 3 450 (!) километров.


Хозяйствование в стиле ренессанс

— Согласно бизнес-плану на текущий год объемы выполнения работ могут составить 3 244 млн рублей. В мае мы выполнили работы на сумму более 320 тыс. рублей. На сегодняшний день уже есть заказы по мелиорации на 70% от запланированной выручки на год, — рассказывает о перспективах директор Вороновского ПМС. — Однако понятие «хозяйствовать на земле» для работников предприятия уже давно вышло за пределы только непосредственно мелиорации. Мы выполняем огромный спектр работ по оказанию услуг сельскохозяйственным предприятиям и другим организациям. К примеру, по перевозке техники, предоставлению крана, вывозу органики. Если говорить по основным видам работ — ремонту, реконструкции и техническому уходу, то все силы задействованы на четырех реконструкциях. Строительные объекты, финансируемые областным и республиканским бюджетами, расположились в Вороновском и Лидском районах. На реконструкцию мелиоративной системы «Радунька» выделено 305 тысяч рублей, «Пелеса» — 368 тыс., «Смолочь» — 417 тыс., «Козечно-Поросль» — 300 тыс. руб. Надо сказать, что по последнему объекту мы значительно опережаем сроки. Во второй половине года будем производить ремонт мелиорационной системы «Пеляса». С июня и по ноябрь 18 тракторов с навесными косами и 14 работников с ручными мотокосами приступят к сезонному техническому уходу и обслуживанию каналов, планируем освоить 915 тыс. рублей. К слову, недавно приобрели экспериментальный для Гродненской области вид косы белорусского производства, позволяющий косить без ручной доработки. Внедряем, так сказать, новинки. Но без опыта, самоотдачи, трудовой дисциплины работников они — ничто.


Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс

В процессе диалога директор скромно говорит о личных заслугах, охотнее рассказывает о коллективе. Сегодня это 132 человека. Слова признательности Станислав Люциянович выражает финансово-экономической службе предприятия, ведь с произошедшей реорганизацией забот у них прибавилось значительно. Как себе, доверяет руководитель  заместителю Ивану Щербачене, который ежедневно берет под свою ответственность лидский участок. К профессиональному празднику за добросовестный труд Грамотой ОУП «Гродномелиоводхоз» награждены машинист бульдозера Виктор Ульбин, машинист экскаватора Иван Козловский, тракторист Валерий Фурман, слесарь Ян Гумбер, рабочая Леокадия Амбражук. Почетной грамоты Вороновского райиспол-кома удостоен прораб Марьян Дайлидко, Грамоты — машинист экскаватора Иван Запасник, Благодарственное письмо адресовано электрогазосварщику Михаилу Капусте и водителю Францу Адамицкому. Благодар-ственным письмом Вороновского районного Совета депутатов поощрены машинист экскаватора Юрий Сакович и тракторист Евгений Жуковский. По профсоюзной линии отмечены машинист экскаватора Максим Завадский, водитель Валентин Юзвик, электросварщик Иван Валюкевич, главный бухгалтер Кристина Валюкевич и районной организацией Белорусского союза женщин — инженер по кадастру Любовь Ковальская. Этот почетный список дополнят фамилии еще 17 награжденных от руководства предприятия работников.


Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс

С огромным удовольствием мы присоединяемся ко всем поздравлениям, звучащим в этот день в адрес мелиораторов. Пусть ваш труд всегда приносит богатые урожаи. С праздником!


Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс
Хозяйствование в стиле ренессанс

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

УНП 500026456.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района! Примите искренние поздравления с Днем мелиоратора! Это праздник людей, чей труд возрождает и...
 
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