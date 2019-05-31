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В СШ № 3 г. Несвижа прошла акция «Газовики — детям»

01.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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У работников ПУ «Столбцыгаз» становится доброй традицией проводить встречи с ребятами из СШ № 3 г. Несвижа. В рамках программы по профилактике несчастных случаев при пользовании газом в быту сотрудники управления организовали пропагандистскую акцию «Газовики — детям».

Специалисты рассказали учащимся   3 «Б» класса интересные факты про природный газ, а также разъяснили, какие простые правила необходимо соблюдать, чтобы газ, который мы используем во благо, не представлял опасности. Ребята получили в подарок книжку «Умная раскраска», в которой рассказывается о правилах пользования газом в быту, а также буклеты и листовки.

Акция для учащихся 8 классов проводилась в форме викторины, в которой сотрудники рассказывали детям интересные факты про природный газ. Ребята отвечали на вопросы о том, какие простые правила необходимо соблюдать, чтобы газ не стал опасным, просмотрели видеоролики по безопасному пользованию газом в быту. А еще специалисты  показали ребятам, как функционирует оборудование, имеющееся в специальной машине, раздали наглядный материал в виде листовок и раскрасок.

«НН»


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У работников ПУ «Столбцыгаз» становится доброй традицией проводить встречи с ребятами из СШ № 3 г. Несвижа. В рамках программы
 
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