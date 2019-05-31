Популярная немецкая рок-группа выступит бесплатно для 6 счастливчиков

Источник материала: Tut.by

1 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рок-группы Tokio Hotel , который пройдет в Минске 15 июня. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 7 июня.

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Фото с сайта billkaulitz-world.com

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 6 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 7 июня.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Начав карьеру в небольшом немецком городке Магдебурге, Билл, Том, Густав и Георг добились мировой популярности. Их записи разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров, на их счету больше 100 международных и национальных наград, включая статуэтку американских MTV VMA, пять European Music Awards, четыре MTV Latin Music Awards и даже MTV Japan Music Award.

Немецкая рок-группа выступит 15 июня 2019 года в минском Prime Hall — мировой тур Melancholic Paradise приурочен к 15-летию коллектива. Программа будет включать лучшие песни за всю карьеру группы, а также композиции из нового альбома, который вышел в 2019 году. Первая часть мирового турне Tokio Hotel стартует в конце апреля концертами в Великобритании и охватит 17 стран Европы, включая Беларусь.

Когда: 15 июня, 20.00. Где: Prime Hall. Сколько: танцпол — от 77 рублей, сидячие — от 83 до 113 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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