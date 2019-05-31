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В Ивье водитель сбил 13-летнего велосипедиста: подросток в больнице

01.06.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивье водитель сбил 13-летнего велосипедиста: подросток в больнице
Следственный комитет РБ

20-летний водитель за рулем автомобиля «Рено» совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. Парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев, иных следственных и процессуальных действий, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса), сообщает Следственный комитет. 

В Ивье водитель сбил 13-летнего велосипедиста: подросток в больнице
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