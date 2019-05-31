В Ивье водитель сбил 13-летнего велосипедиста: подросток в больнице

20-летний водитель за рулем автомобиля «Рено» совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. Парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев, иных следственных и процессуальных действий, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса), сообщает Следственный комитет.