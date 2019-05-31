Среди выпускников СШ № 14 — первый созданный в Пинске класс МЧС

Источник материала: Полесская правда





В числе других торжественна линейка, посвященная окончанию учебного года, состоялась в средней школе № 14 города Пинска. Но в отличие от многих, завершилась она водным фейерверком, который устроили спасатели Пинского ГРОЧС.

Дождь, пусть и не совсем настоящий, – к удаче. А она очень пригодится 80 выпускникам школы, которые покидают альма-матер в нынешнем году. Среди них – профильный класс МЧС, к слову, первый, открытый в нашем городе. Торжественное посвящение в кадеты теперь уже 11 «В» состоялось 3 октября 2017 года. Два года пролетели быстро, ребята многому научились. И как им пожелал начальник Пинского центра РОСН МЧС А.В. Козлов, пусть эти знания помогают в жизни.

К слову, класс вместе со своим руководителем Алексеем Станиславовичем Приловским ровным строем шагал на линейку под звук сирены спецавтомобиля ГРОЧС.

Громкими аплодисментами встречали также 11 «А» и 11 «Б», классными руководителями которых являются Наталья Владимировна Пашковец и Валентина Сергеевна Подвительская, а также девятиклассников и первоклашек.

Приветствовал ребят директор школы Геннадий Юрьевич Федорович:

— Мне немного грустно сегодня смотреть на вас, выпускники, потому что вы перестаете быть учениками нашей школы. Но я вас поздравляю с окончанием школы и желаю успеха и удачи.

Добрые слова директор адресовал и девятиклассникам, у которых не менее важное событие в жизни. Но самое теплое приветствие принимали самые маленькие – первоклашки, многие из которых учебных год провели в классах при детских садах и давно мечтают ходить на уроки в настоящую школу.

— Вы сменяете этих больших дядей и тетей, – обратился к ним директор. – Уверен, не в обиду это будет сказано выпускникам, вы будете лучше их. Ведь это закон природы, закон развития.

С приятной миссией на линейке была методист учебно-методического кабинета городского отдела по образованию Э.В. Алексейчик. Она вручила диплом первой степени главного управления по образованию Брестского облисполкома учащейся 9 класса Анне Королевич, победительнице областной олимпиады по правовым знаниям. Свидетельство о награждении третьей премией специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов торжественно вручили Сергею Бонцевичу, победителю республиканской олимпиады.

Г.Ю. Федорович также отметил спортивные и творческие достижения учеников и вручил диплом второй степени управления по образованию горисполкома Ангелине Трусовой (участница соревнований в беге на 400 метров) и Борису Василенко (первое место в прыжках в длину). Самыми активными участниками общественной жизни школы были признаны Андрей Кобринец, Ян Рудой, Игнатий Садовский и Ольга Пархомчук.

Приказ о допуске к сдаче экзаменов прочитала заместитель директора по учебной работе Е. В. Климович. Все 151 девятиклассник и 80 одиннадцатиклассников к испытаниям допущены.

Сердечную благодарность педагогам от имени родителей высказал Вячеслав Михайлович Кобринец. Таким же искренним было и напутствие детям, которые сейчас преодолевают важный жизненный рубеж и становятся совсем взрослыми.

Самые трогательные на линейке, конечно, первоклашки. Их звонкие голоса развеселили всех и внесли легкость в атмосферу праздника. Младшие школьники подготовили для выпускников небольшие выступление и подарки.

Юморным и сердечным было слово классного руководителя Алексея Станиславович Приловского. А затем был торжественный с грустинкой школьный вальс, последний звонок в исполнении Андрея Кобринца и Натальи Диковицкой. И сюрприз от пинских спасателей – водный фейерверк, превратившийся в дождик, который, повторимся, к счастью.

Солнечного лета, школьники! В добрый путь, выпускники!

Людмила Ребковец.

Фото автора.