Без еды и животных. С чем нельзя приходить на стадионы Европейских игр?

Источник материала: Аргументы и факты

ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ

Любое спортивное мероприятие начинается с прохода зрителей на стадион. При входе или проезде к объекту Игр или на прилегающую к нему территорию вас обязательно встретят охранники и проведут личный досмотр. Это общемировая практика, так как безопасность превыше всего, к этому нужно отнестись с понимаем.

Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Личный досмотр, как правило, производится лицом одного пола с досматриваемым.

Запрещено скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов или средств для затруднения установления личности. Также не нужно брать с собой слишком больших сумок, так как при себе нельзя иметь предмет, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40x40x45 сантиметров, кроме случаев, когда пронос такого предмета согласован с организаторами Игр.

В то же время к походу на стадион можно подготовиться заранее, чтобы пройти досмотр быстро и не думать в суматохе о том, есть ли у вас в сумке запрещенные к проносу на спортивный объект предметы. При составлении этого списка организаторы руководствовались прежде всего Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 г. №125-З (ред. от 09.01.2018 г.) «О физической культуре и спорте» и Постановлением министерства спорта и туризма №60 от 31.08.2018 г.

КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Согласно правилам в места проведения спортивных соревнований не допускаются лица, которые имеют при себе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические и психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества. Людей, находящихся в состоянии опьянения, тоже не пустят на стадион.

В Правилах поведения зрителей на объектах II Европейских игр также указано, что запрещается пользоваться источниками открытого огня и курить, поэтому сигареты и зажигалки вряд ли позволят пронести на стадион и попросят сдать их в камеру хранения.



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К проносу на трибуны запрещены холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, а также их части и компоненты, взрывчатые вещества и боеприпасы, имитаторы и муляжи всех названных предметов, электрошокеры. Все типы дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (дроны) также под запретом, как и бьющиеся предметы весом более 5 кг.

С едой и напитками на спортивные объекты тоже не пустят. Исключение – пронос питьевой воды либо безалкогольного напитка в прозрачной пластиковой таре (ПЭТ бутылка) не более 0.5 литра. Термосы и фляги брать с собой нельзя, как и энергетические напитки.

Есть ограничения и по проносу лекарственных средств на стадионы. С собой можно принести не более одной упаковки лекарств или не более семи наименований (в любой форме, включая аэрозоли, капли, шприцы и т. д. в заводской оригинальной упаковке) лекарственных средств. Если по предписанию врача вам необходимо использовать больший объем лекарств, то при себе нужно иметь соответствующий рецепт или его копию на русском или английском языках.

Нельзя приходить на стадион с животными. Исключение – собаки-поводыри в намордниках и на поводке. Не пустят с детскими колясками, спортивным инвентарем, в том числе с велосипедами, сигвэями, скейтами, самокатами. Их лучше оставить дома. Как и селфи-палку.

На территории спортивных объектов не позволят осуществлять незаконную торговлю, включая торговлю входными билетами или документами, заменяющими входные билеты, распространять любым способом продукцию политического и религиозного характера, включая плакаты, листовки, буклеты.

КАК БОЛЕТЬ?

В перечень предметов, запрещенных к обращению на объектах II Европейских игр, включены любые флаги и баннеры размером более 2×1,5 м, даже если это национальный флаг одной из стран - участниц. Ведь размахивая таким большим полотнищем можно помешать следить за соревнованиями другим зрителям.

Запрещены флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или связано с экстремистской деятельностью. Поэтому если вы не уверены, что ваш атрибут подходит под эти критерии, то лучше его с собой не брать.

С собой можно принести различные дудки для громкой поддержки спортсменов, однако на стадион не пустят со средствами радиоэлектронного звукоусиления, переносными радиостанциями. Из радиоэлектронных и высокочастотных устройств с собой можно взять только мобильный телефон. На стадион не пустят с лазерными устройствами, красящими веществами, дымовыми шашками, сигнальными ракетами, пиротехникой, отравляющими веществами.

Барабаны и другие подобные предметы могут приносить в основном только представители объединений болельщиков при назначении ответственных.

К слову, посетители объектов Игр не должны оскорблять, подвергать опасности, мешать без необходимости и доставлять беспокойство посетителям или персоналу. Нельзя швырять какие-либо предметы в сторону болельщиков или спортсменов, даже если накал борьбы слишком высок. За чересчур активное «боление» можно получить замечание.

Стоит также учитывать, что лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяются за пределы мест проведения соревнований без возмещения стоимости входного билета и привлекаются к ответственности в случаях, установленных законодательными актами.