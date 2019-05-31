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«В советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок»

01.06.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«В советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок»
Фото из открытых источников

Проходя сейчас мимо витрин магазинов, заполненных товарами на любой вкус и кошелек, невольно вспоминаю советские времена, когда часто создавалась иллюзия заполненности полок. Тогда люди отказывались брать так называемый неликвид.

«В советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок» «Товар бракованный, видимо, в конце месяца делали»

Причины были разными. Товары могли быть бракованными или очень низкого качества. В предлагаемой одежде неликвид чаще всего выражался в некрасивых фасонах, которые давно вышли из моды. Неликвид приводил к неравномерной работе советской торговли и провоцировал «выбрасывание» в продажу дефицитных, особенно импортных, товаров в конце месяца для выполнения плана.

Т. Лукашина, Минск

Уважаемые читатели! Если у вас есть необычные для наших дней истории, которые были совершенно обыденными в советское время, присылайте их по электронному адресу vasiliy.pervunin@aif.by или на адрес редакции: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, 205(67) с пометкой «воспоминания».

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников Проходя сейчас мимо витрин магазинов, заполненных товарами на любой вкус и кошелек,...
 
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