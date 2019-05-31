«В советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок»

Источник материала: Аргументы и факты

Проходя сейчас мимо витрин магазинов, заполненных товарами на любой вкус и кошелек, невольно вспоминаю советские времена, когда часто создавалась иллюзия заполненности полок. Тогда люди отказывались брать так называемый неликвид.

Причины были разными. Товары могли быть бракованными или очень низкого качества. В предлагаемой одежде неликвид чаще всего выражался в некрасивых фасонах, которые давно вышли из моды. Неликвид приводил к неравномерной работе советской торговли и провоцировал «выбрасывание» в продажу дефицитных, особенно импортных, товаров в конце месяца для выполнения плана.

Т. Лукашина, Минск

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