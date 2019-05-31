Решением Волковысского райисполкома от 21 мая 2019 года установлены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии.
|
Установлены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии
01.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Решением Волковысского райисполкома от 21 мая 2019 года установлены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Волковысского райисполкома от 21 мая 2019 года установлены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)