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Беларусь и Казахстан обсуждают вопрос заключения соглашения о поставках нефти

01.06.2019 10:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вопросы развития совместных проектов, включая подписания межправительственного соглашения в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, обсуждены в субботу в ходе рабочего визита в Казахстан белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным.

"Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений, ход подготовки предстоящих мероприятий двусторонней повестки дня. Особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов", - сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

"Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию двусторонних документов, включая соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования", - говорится в сообщении.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства министерства промышленности, концерна ”Белнефтехим“ и руководители ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

Турчин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, первым заместителем премьер-министра - министром финансов Алиханом Смаиловым, заместителем премьер-министра Женисом Касымбеком.

Визит был организован в рамках подготовки запланированного на вторую половину 2019 года официального визита в Казахстан президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщалось, в мае Лукашенко на встрече в Минске с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы развития совместных проектов, включая подписания межправительственного соглашения в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, обсуждены в...
 
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