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Трамп связал введение пошлин для Мексики с борьбой с мексиканскими наркокартелями

01.06.2019 09:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Около 90% наркотиков поступают в США из Мексики, и пришло время принять меры в связи с этим, заявил президент США Дональд Трамп.

"90% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты, идут из Мексики через нашу южную границу. В прошлом году (от наркотиков - ИФ) умерло 80 тыс. человек, жизни 1 млн человек были разрушены. Это продолжается на протяжении многих лет, и ничего по этому поводу не предпринималось", - написал Трамп в Twitter.

"Мексиканцы должны вернуть себе контроль над страной, который сейчас находится у наркобаронов и картелей. Пошлины остановят приток как наркотиков, так и нелегалов", - добавил американский лидер.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил в Twitter о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

 
 
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Около 90% наркотиков поступают в США из Мексики, и пришло время принять меры в связи с этим, заявил президент США Дональд Трамп. "90% наркотиков, поступающих в...
 
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