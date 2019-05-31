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Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек

01.06.2019 08:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 12 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.

Ещё несколько человек получили ранения.

Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний ДеУэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.

На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Пока не удалось установить мотивы стрелка. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

Это самый тяжелый случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец открыл огонь по посетителям бара в калифорнийском городе Таузанд-Окс. Погибли 12 человек.

 
 
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Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 12 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное...
 
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