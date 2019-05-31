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Европарламент лишил аккредитации депутатов от Испании
Источник материала: Партизан
Причиной отзыва аккредитации может быть неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сейчас проживает в Бельгии
Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Это может быть связано с неясностью статуса экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, прошедших в Европарламент по спискам союза Свободные за Европу. Об этом накануне сообщило AFP со ссылкой на информированные источники.
По данным адвоката Пучдемона Симона Бекаерта, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание Европарламента, им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты.
При этом остальные парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте, подчеркивает Бекаерт, называя подобное решение "произвольным и дискриминирующим".
В итоге председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.
В обращении к трем прочим испанским партиям, которые направили своих представителей в Брюссель, Таяни указал, что никоим образом не хочет вмешиваться в национальный избирательный процесс.
В настоящее время бывший глава Каталонии Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа. После референдума в октябре 2017 года политик провозгласил независимость испанской провинции от Мадрида.
По испанскому законодательству депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. В таком случае Пучдемону грозят задержание и судебный процесс.
Ранее сообщалось, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон получит депутатский мандат в Европарламенте.
Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.
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Причиной отзыва аккредитации может быть неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина.
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