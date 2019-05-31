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Лукашенко назначил нового судью Верховного суда
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в судебной системе страны. Соответствующий указ Александра Лукашенко №209 был подписан сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба главы государства.
Указом президента судья Витебского областного суда Эдгар Мартиросян был освобожден от своей должности и назначен бессрочно судьей Верховного суда. Согласие на это назначение еще должен дать Совет Республики.
Кроме того, Сергей Ковалев назначен судьей экономического суда Могилевской области (бессрочно) и председателем суда.
Указом назначены и уволены с должностей еще несколько судей и председателей разных судов, пишет
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в судебной системе страны. Соответствующий указ Александра Лукашенко №209 был подписан сегодня, 31 мая, сообщает...
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