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Лукашенко назначил нового судью Верховного суда

01.06.2019 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в судебной системе страны. Соответствующий указ Александра Лукашенко №209 был подписан сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом президента судья Витебского областного суда Эдгар Мартиросян был освобожден от своей должности и назначен бессрочно судьей Верховного суда. Согласие на это назначение еще должен дать Совет Республики.

Кроме того, Сергей Ковалев назначен судьей экономического суда Могилевской области (бессрочно) и председателем суда.

Указом назначены и уволены с должностей еще несколько судей и председателей разных судов, пишет reform.by 

 
 
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в судебной системе страны. Соответствующий указ Александра Лукашенко №209 был подписан сегодня, 31 мая, сообщает...
 
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