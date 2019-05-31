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Швейцария направила 400 тонн гуманитарной помощи в "ДНР"

01.06.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Донбасса получат реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

Швейцария направила 400 тонн гуманитарной помощи в "ДНР"
Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 22 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.


 
 
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Жители Донбасса получат реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.
 
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