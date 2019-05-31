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Сколько получат спортсмены за медали Европейских игр

01.06.2019 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован указ президента.

Сколько получат спортсмены за медали Европейских игр
На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ президента №201 от 30 мая. Документом установлены новые размеры стипендий и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам по олимпийским видам спорта за их спортивные достижения.

Стипендии, которые выплачивались до 1 июня 2019 года, будут выплачивать на старых условиях до окончания срока стипендий, пишет reform.by

Размер стипендий спортсменам устанавливается в бюджетах прожиточного минимума. Указом установлены предельные максимальные размеры. Так чемпион Олимпийских игр может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (4 480,4 рубля на данный момент), серебряный призер — до 17 (3 808,34 рубля), бронзовый — до 15 (3 360,3). Чтобы рассчитывать на стипендию даже не нужно подниматься на пьедестал почета. До 12 БПМ может выплачиваться за 4-6 места, до 8 — за 7 и 8 места.

Победители и призеры паралимпийских и дефлимпийских игр могут рассчитывать на стипендию от 8 до 12 БПМ. За чемпионаты мира, кубки мира будет выплачиваться стипендия от 3 до 15 БПМ в зависимости от места и вида спорта.

Европейские игры, которые состоятся в Минске в июне, сулят победителю стипендию до 11 БПМ, серебряному призеру — до 9, а бронзовому — до 8. Такие же ставки и на другие соревнования европейского уровня.

За кубок Дэвиса или кубок Федерации можно получать от 5 до 8 БПМ, за чемпионаты мира среди молодежи — от 4 до 6, а чемпионаты Европы среди молодежи — от 2 до 4.

Также спортсмены могут получить призы в денежной либо натуральной форме за медали на международных спортивных соревнований. Их могут выдавать и рекордсменам. Размер призов установлен в базовых величинах и составляет от 15 БВ (382,5 рубля на данный момент) за рекорд Беларуси в неолимпийском виде спорта до 550 БВ (14 025 рублей) за золото чемпионата мира по олимпийскому виду, кубка мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве. Золото Европейских игр оценено в 400 БВ (10 200 рублей), серебро — в 25 (6 375 рублей), а бронза — 160 БВ (4 080 рублей).

Установлены расценки и на призы для спортсменов, одержавших победу или сыгравших вничью в матче финального турнира Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы в составе команд по игровым видам спорта, в матче мировой группы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (теннис). Они составляют от 30 базовых величин за ничью в хоккее на траве, гандболе и водном поло на молодежном и юниорском уровне до 300 БВ за победу в футболе и хоккее на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира.


 
Теги: Минск
 
 
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