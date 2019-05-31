Иван Караичев: «Готовы ли милиционеры к объятиям и селфи геев на улице Минска в ходе Европейских игр? Уверен, что не совсем»

«Готовы ли белорусские милиционеры к объятиям и селфи двух спортивных геев в шортах из сборной Голландии или Франции? На улице Минска в ходе Европейских игр. У памятника Городовому.





Одно-два неловких движения на уровне исполнителей — и имидж страны пострадает непоправимо. Готовы ли на местах корректировать внутреннюю повестку хотя бы на время Игр? Уверен, что не совсем…





Расскажу об одном случае. Первый день чемпионата мира по хоккею в 2014-м, «Минск-Арена». По белорусской привычке всех фотокорреспондентов заставляют полностью раскручивать объективы, делать из камер лего. Шведские фоторепортеры возмущены и отказываются. В шведских СМИ начинают писать гневные отзывы. Ситуацию тогда замяли. Сделали, в частности, камеры с ключами для хранения дорогой фототехники. Но журналистов ждал следующий сюрприз: Wi-Fi по по логину-паролю (а как ввести в фотокамеру пароль?). В итоге, например, страдальцы из «Белтелекома» монтировали проводной, но беспарольный Wi-Fi прямо возле льда, на полу. На полу!





Но ведь это мелочи, недоработки, которые к тому же сгладили. Так что там с фотосессией у Городового? Все готово?» – написал Караичев.



