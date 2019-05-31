ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блогер: могилевские милиционеры заставляли драться между собой пациентов тубдиспансера

01.06.2019 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Блогер Степан Светлов утверждает, что на подпольные бои сотрудники органов внутренних дел даже делали ставки.

Телеграм-канал NEXTA сообщил, что в одном из отделений закрытого типа Могилевского областного противотуберкулезного диспансера сотрудники Департамента охраны УВД Могилевского облисполкома устроили «бойцовский клуб».

В этом отделении, как сообщил Степан Светлов, проходят принудительное лечение от туберкулеза заключенные колоний и тюрем.

— Милиционеры организуют среди пациентов бои без правил и даже устраивают тотализатор. А потом и самих «постояльцев» лупят от души — если поставили деньги и проиграли. Особенно отличаются на ниве менеджмента спортивных единоборств прапорщики милиции Ю. и В, — заявляет блогер.

По его информации, покинуть «бойцовский клуб» нельзя. Пациенты находятся в тубдиспансере по решению суда и не могут просто выписаться и уйти из двухэтажного здания с зарешеченными окнами. Прогулки пациенты совершают также под конвоем.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер Степан Светлов утверждает, что на подпольные бои сотрудники органов внутренних дел даже делали ставки.
 
Новости дня
Новости разные
 
БТ отсчитывает независимость Беларуси от 1994 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика