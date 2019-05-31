Блогер: могилевские милиционеры заставляли драться между собой пациентов тубдиспансера

Телеграм-канал NEXTA сообщил, что в одном из отделений закрытого типа Могилевского областного противотуберкулезного диспансера сотрудники Департамента охраны УВД Могилевского облисполкома устроили «бойцовский клуб».





В этом отделении, как сообщил Степан Светлов, проходят принудительное лечение от туберкулеза заключенные колоний и тюрем.





— Милиционеры организуют среди пациентов бои без правил и даже устраивают тотализатор. А потом и самих «постояльцев» лупят от души — если поставили деньги и проиграли. Особенно отличаются на ниве менеджмента спортивных единоборств прапорщики милиции Ю. и В, — заявляет блогер.





По его информации, покинуть «бойцовский клуб» нельзя. Пациенты находятся в тубдиспансере по решению суда и не могут просто выписаться и уйти из двухэтажного здания с зарешеченными окнами. Прогулки пациенты совершают также под конвоем.



