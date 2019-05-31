БТ отсчитывает независимость Беларуси от 1994 года

«Ровно 25 лет назад Беларусь выбрала путь независимого развития и по сей день придерживается этого курса, став узнаваемым миролюбивым игроком на политической арене, родиной выдающихся спортсменов и творцов, одним из лидеров в IT-сфере», — сообщает БТ.





Таким образом, государственное телевидение ведёт отсчёт независимости не с 1990 или 1991, а с 1994 года.





Согласно концепции, десять молодых людей, каждому из которых по 25 лет, дают интервью журналистам, отвечая на вопросы о собственном прошлом и том, как оно связано с прошлым страны. Параллельно с ответами героев на экране появится видеосопровождение тех событий, о которых идет речь в беседе.





Все десять мини-фильмов из цикла «Ровесники независимости» будут выходить на «Беларусь 1» вплоть до 3 июля.



