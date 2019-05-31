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За кого болеем? Сегодня — финал Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Тоттенхем»
Источник материала: Партизан
Сегодня в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов. Встречаются два английские клубы: «Ливерпуль» и «Тоттенхем». Начало в 22:00.
Букмекеры ставят, что победит «Ливерпуль», коэффициент на его 1,90, тогда как на лондонский клуб 4,33.
«Ливерпуль» пять раз становился победителем ЛЧ, последний раз в 2005-м, а год назад проиграл финал «Реалу».
«Тоттенхем» ни разу до финала не добирался,
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Сегодня в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов. Встречаются два английские клубы: «Ливерпуль» и «Тоттенхем». Начало в 22:00.
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