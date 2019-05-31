За кого болеем? Сегодня — финал Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Тоттенхем»

Букмекеры ставят, что победит «Ливерпуль», коэффициент на его 1,90, тогда как на лондонский клуб 4,33.





«Ливерпуль» пять раз становился победителем ЛЧ, последний раз в 2005-м, а год назад проиграл финал «Реалу».





пиш ет НН. «Тоттенхем» ни разу до финала не добирался,ет НН.







