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Стало известно, когда Трамп официально объявит об участии в выборах 2020 года

01.06.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида, в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!» — заявил Трамп.

Напомним, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.
 
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