Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть с 1 июня

Так, пошлина на сырую нефть повышается с 104,6 до 110,4 доллара за 1 тонну. Соответственно вырастет и пошлина на прямогонный бензин — с 57,5 до 60,7 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 31,3 до 33,1 за 1 тонну.





Пошлина на легкие и средние дистилляты, а также дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла поднимется на 1,8 доллара и составит 33,1 за 1 тонну.





Пошлины повышаются в соответствии с постановлением правительства от 30 мая 2019 г. № 342.





В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты пересматривались 1 мая. Тогда они также были повышены.



