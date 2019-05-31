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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть с 1 июня
Источник материала: Партизан
Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами Евразийского экономического союза,
Так, пошлина на сырую нефть повышается с 104,6 до 110,4 доллара за 1 тонну. Соответственно вырастет и пошлина на прямогонный бензин — с 57,5 до 60,7 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 31,3 до 33,1 за 1 тонну.
Пошлина на легкие и средние дистилляты, а также дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла поднимется на 1,8 доллара и составит 33,1 за 1 тонну.
Пошлины повышаются в соответствии с постановлением правительства от 30 мая 2019 г. № 342.
В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты пересматривались 1 мая. Тогда они также были повышены.
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Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент...
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