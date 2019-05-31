В Беларуси подорожали горячая вода и отопление

С 1 июня гигакаллория тепловой энергии для населения стоит 18,4831 рубля. Она подорожала на 1,5572 рубля или на 9,2%. Стоимость гигакаллории по полному возмещении затрат теперь составляет 88,99 рубля.





Последствия нынешнего подорожания станут более ощутимы в счетах на коммунальные услуги с наступлением отопительного сезона.