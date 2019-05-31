Стало известно, когда в минских магазинах будут июньские скидки

Акции «Дни скидок» пройдут в июне в торговых организациях Минска, сообщили в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».
ОАО «ЦУМ Минск»:
- 1 июня – до 50% в секции «Детский мир» (Акция «Ко Дню защиты детей»);
- 20, 22 июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
- 6, 8, 13, 15 июня – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
- Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
- 1 июня – 30% на непродовольственные товары (Акция «Стартуем в лето»);
- каждый вторник июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
- каждый четверг июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
- Для держателей дисконтных карт: 8, 15, 22, 29 июня – 25% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
- каждый вторник июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
- 8-9 июня – 28% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «С днем рождения, Универмаг!»);
- Для держателей дисконтных карт: 1, 2, 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
- 1 июня – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
- каждый вторник, среду, субботу июня – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
- Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу июня – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
- каждую среду, пятницу и субботу июня – 25% на непродовольственные товары;
- 1 июня – 28% на все непродовольственные товары (Акция «Ко Дню защиты детей»);
- Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 26% на непродовольственные товары.
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:
- c 5 по 18 июня – до 50% на 350 наименований товаров;
- 29 и 30 июня – 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица»
- 22, 23 июня предложат скидки до 50%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
- каждый вторник и пятницу июня – 20%;
- с 1 по 30 июня – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
- каждую среду июня – 15%;
- с 1 по 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):
- каждый вторник, четверг и субботу июня – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):
- каждый вторник июня – 15% на 15 групп товаров;
- весь июнь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
- 6, 13 июня – 17% на весь ассортимент;
- 20, 27 июня – 20% на весь ассортимент;
- c 20 по 30 июня - до 25% на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
- весь июнь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
- каждую среду июня – 20%;
- c 20 по 29 июня – 20% на отдельные группы товаров.
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
- каждую среду, четверг июня – 15%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
- каждую среду, четверг и субботу июня – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
- с 1 по 30 июня – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
- каждый четверг июня – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
- 18 июня – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):
- весь июнь – от 20 до 40% на отдельные группы товаров.
ООО «Формэль» сеть магазинов «MARK FORMELLE»:
- 1, 2 июня – 20% на детский ассортимент (Акция «Ко Дню защиты детей»).
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.