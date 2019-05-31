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Стало известно, когда в минских магазинах будут июньские скидки

01.06.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, когда в минских магазинах будут июньские скидки
shutterstock.com

Акции «Дни скидок» пройдут в июне в торговых организациях Минска, сообщили в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

ОАО «ЦУМ Минск»:

  • 1 июня – до 50% в секции «Детский мир» (Акция «Ко Дню защиты детей»);
  • 20, 22 июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
  • 6, 8, 13, 15 июня – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
  • Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

  • 1 июня – 30% на непродовольственные товары (Акция «Стартуем в лето»);
  • каждый вторник июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
  • каждый четверг июня – 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
  • Для держателей дисконтных карт: 8, 15, 22, 29 июня – 25% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

  • каждый вторник июня – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
  • 8-9 июня – 28% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «С днем рождения, Универмаг!»);
  • Для держателей дисконтных карт: 1, 2, 5-7, 12-16, 19-23, 26-28 июня – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

  • 1 июня – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
  • каждый вторник, среду, субботу июня – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
  • Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу июня – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

  • каждую среду, пятницу и субботу июня – 25% на непродовольственные товары;
  • 1 июня – 28% на все непродовольственные товары (Акция «Ко Дню защиты детей»);
  • Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июня – 26% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:

  • c 5 по 18 июня – до 50% на 350 наименований товаров;
  • 29 и 30 июня – 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица»

  • 22, 23 июня предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

  • каждый вторник и пятницу июня – 20%;
  • с 1 по 30 июня – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

  • каждую среду июня – 15%;
  • с 1 по 30 июня – до 25% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):

  • каждый вторник, четверг и субботу июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):

  • каждый вторник июня – 15% на 15 групп товаров;
  • весь июнь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

  • 6, 13 июня – 17% на весь ассортимент;
  • 20, 27 июня – 20% на весь ассортимент;
  • c 20 по 30 июня - до 25% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

  • весь июнь – от 20 до 50% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

  • каждую среду июня – 20%;
  • c 20 по 29 июня – 20% на отдельные группы товаров.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):

  • каждую среду, четверг июня – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

  • каждую среду, четверг и субботу июня – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):

  • с 1 по 30 июня – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

  • каждый четверг июня – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
  • 18 июня – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

  • весь июнь – от 20 до 40% на отдельные группы товаров.

ООО «Формэль» сеть магазинов «MARK FORMELLE»:

  • 1, 2 июня – 20% на детский ассортимент (Акция «Ко Дню защиты детей»).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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В июне в Минске продолжатся традиционные акции «Дни скидок».
 
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