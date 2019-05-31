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Белоруска Мария Магильная покорила жюри украинского шоу «Голос. Дети»

01.06.2019 08:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Мария Магильная покорила жюри украинского шоу «Голос. Дети»
Кадр из видео

В Украине стартовал пятый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». В первом выпуске «слепых» жюри покорила 14-летняя белоруска Мария Магильная. Она выбрала песню Монатика «Увлиувт» и буквально за полминуты заставила всех наставников повернуться к себе.

Белоруска Мария Магильная покорила жюри украинского шоу «Голос. Дети» Представительница Беларуси победила на детском «Славянском базаре»

Участница из Могилева попала в команду группы «Время и Стекло» и продолжит участие в шоу. Отметим, что юная певица пробовала свои силы в аналогичном шоу «Голос. Дети» в России, где была в команде известного артиста Валерия Меладзе.

Белорусскому зрителю Мария Магильная известна прежде всего по выступлению на детском «Славянском базаре» в 2017 году, где она получила Гран-при, а также по участию в Национальном отборе на детское «Евровидение» в 2015 и 2016 годах.

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время «слепых» прослушиваний к юной певице из Могилева повернулись все наставники проекта.
 
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