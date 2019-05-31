Прижимистые против транжир. В Мадриде состоится второй в истории английский финал Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится главный матч европейского клубного сезона. В финале Лиги чемпионов сойдутся два английских клуба — «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Начало поединка в 22.00 по минскому времени.



Фото: Reuters

Каждый из соперников знает друг друга как облупленного. Шутка ли: за всю историю «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встречались 170 раз. На счету мерсисайдцев 79 побед, у лондонцев — 48, еще 43 раза команды сыграли вничью.

А история этих клубов — очень древняя. «Тоттенхэм» основан в 1882 году, «Ливерпуль» — в 1892-м. Накануне битвы за титул лучшего клуба Европы SPORT.TUT.BY подготовил подборку фактов, цифр и инфографику, которые помогут вам заглянуть в прошлое, составить представление о настоящем и, возможно, предвосхитить ближайшее будущее финалистов Лиги чемпионов.

«Тотенхэм» хотя и старше, но впервые выиграл титул чемпиона Англии на полвека позже — лишь в 1951 году. Всего же в активе «Шпор» лишь два золота национального чемпионата.

«Ливерпуль» впервые стал чемпионом уже на 14-м году своей жизни — в сезоне-1900/01. Всего же мерсисайдцы завоевали 18 титулов. Больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).

Но есть номинации, где «Тоттенхэм» вошел в историю раньше. Так, он стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль» — выиграв и чемпионат, и Кубок Англии (1960/61). А в 1963 году «шпоры» стали первым британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА.

«Ливерпуль» начал покорение Европы позже, впервые завоевав континентальный трофей только в 1973 году (это был Кубок УЕФА). Зато потом собрал куда более внушительную коллекцию евротрофеев. «Ливерпулю» принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге (Кубке) чемпионов (5 титулов), Кубке УЕФА (3), Суперкубке УЕФА (3).



Фото: Reuters

Если сегодня «Ливерпуль» победит, то завоюет уже 6-й Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место по этому показателю, уступая лишь «Реалу» (13) и «Милану» (7).

В копилке «Тоттенхэма» лишь три европейских трофея — два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок кубков (1963).

«Ливерпуль» сыграет в финале главного евротурнира уже в 9-й раз (и второй год кряду). А вот «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов прежде никогда не добирался.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги «Ливерпуль» до последнего сражался за золото и стал вторым, лишь на 1 очко отстав от чемпиона — «Манчестер Сити». А «Тоттенхэм» занял 4-е место, уступив «Ливерпулю» 26 очков.

Оба финалиста Лиги чемпионов входят в топ-10 самых дорогих клубов Европы . «Ливерпуль» (2,095 миллиарда евро) занимает в ней 7-е место, «Тоттенхэм» — 9-е (1,679). Казалось бы, разрыв не очень значительный. Однако финансовые стратегии клубов в последние годы сильно отличаются.

Так, «Ливерпуль», начиная с лета 2017 года, потратил на трансферы более 260 миллионов евро, купив самого дорогого в мире защитника (голландца Вирджила ван Дейка за 84,5 миллиона евро) и второго по цене среди вратарей бразильца Алисона (62,5 миллиона евро).

«Тоттенхэм» летом 2017-го потратился на трансферном рынке на 86 миллионов евро и с тех пор вообще не покупал игроков за исключением бразильца Лукаса Моуры, который зимой 2018-го перешел за 28 миллионов евро из ПСЖ.



Лукас Моура. Фото: Reuters

Как оказалось — не зря. Именно его хет-трик в ответной встрече с «Аяксом» разом окупил трансферные траты, помог «шпорам» совершить очередной камбэк и вырвать путевку в финал Лиги чемпионов!

Отчасти прижимистость «Тоттенхэма» вызвана тем, что в последние годы клуб строил новый суперсовременный стадион, стоимость которого оценивается от 850 миллионов до 1 миллиарда фунтов.

Но есть и другие причины рачительного использования денег. Это президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви, который славится умением не только выгодно покупать игроков, но и продавать. Его кредо — тратить не больше, чем зарабатывать.

Ну и еще одна находка для «шпор» — их аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который верит в академию и любит возиться с юными футболистами. В 2017 году средний возраст состава «Тоттенхэма» (24 года) был самым молодым в премьер-лиге.



Маурисио Почеттино. Фото: Reuters

Вот очень красноречивая характеристика трансферной политики «Тоттенхэма»: за 5 лет, что у руля находится Почеттино, если свести баланс от покупок и продаж, то среди 20 участников премьер-лиги прошедшего сезона «Тоттенхэм» по совокупным тратам на трансферы за последние пять лет занимает предпоследнее, 19-е место, отмечает «Чемпионат» .

Конечно же, финансовая политика отражается и на зарплатах игроков, уровень которых у «Тоттенхэма» намного ниже и сопоставим с теми клубами, которые сражаются в Англии за попадание в Лигу Европы.

«Шпоры» же сегодня сражаются в финале Лиги чемпионов. Кто-то назовет их выскочками, а кто-то скажет, что не только деньги играют в футбол. Но мало кто додумается сказать, что до финала Лиги чемпионов можно добраться случайно.

Ну и напоследок немного о харизматичном наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, у которого множество поклонников во всем мире.



Юрген Клопп. Фото: Reuters

Прошлогодное поражение от «Реала» в решающем матче Лиги чемпионов стало для Клоппа 6-м проигранным финалом подряд. До этого он дважды проиграл в Кубке Германии и один раз Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда. А с «Ливерпулем» — еще в финалах Кубка лиги и Лиги Европы. Впору говорить о проклятии, снятия которого ему желают миллионы поклонников.

Первый чисто английский финал Лиги чемпионов состоялся 21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» в Москве. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» тогда не выявили победителя ни в основное, ни в дополнителное время — 1:1. А в серии послематчевых пенальти победу «МЮ» принес валлиец Райан Гиггз.







