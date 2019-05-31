ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прижимистые против транжир. В Мадриде состоится второй в истории английский финал Лиги чемпионов

01.06.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится главный матч европейского клубного сезона. В финале Лиги чемпионов сойдутся два английских клуба — «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Начало поединка в 22.00 по минскому времени.


Фото: Reuters

Каждый из соперников знает друг друга как облупленного. Шутка ли: за всю историю «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встречались 170 раз. На счету мерсисайдцев 79 побед, у лондонцев — 48, еще 43 раза команды сыграли вничью.

А история этих клубов — очень древняя. «Тоттенхэм» основан в 1882 году, «Ливерпуль» — в 1892-м. Накануне битвы за титул лучшего клуба Европы SPORT.TUT.BY подготовил подборку фактов, цифр и инфографику, которые помогут вам заглянуть в прошлое, составить представление о настоящем и, возможно, предвосхитить ближайшее будущее финалистов Лиги чемпионов.

«Тотенхэм» хотя и старше, но впервые выиграл титул чемпиона Англии на полвека позже — лишь в 1951 году. Всего же в активе «Шпор» лишь два золота национального чемпионата.

«Ливерпуль» впервые стал чемпионом уже на 14-м году своей жизни — в сезоне-1900/01. Всего же мерсисайдцы завоевали 18 титулов. Больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).

Но есть номинации, где «Тоттенхэм» вошел в историю раньше. Так, он стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль» — выиграв и чемпионат, и Кубок Англии (1960/61). А в 1963 году «шпоры» стали первым британским клубом, выигравшим европейский кубок — Кубок обладателей кубков УЕФА.

«Ливерпуль» начал покорение Европы позже, впервые завоевав континентальный трофей только в 1973 году (это был Кубок УЕФА). Зато потом собрал куда более внушительную коллекцию евротрофеев. «Ливерпулю» принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге (Кубке) чемпионов (5 титулов), Кубке УЕФА (3), Суперкубке УЕФА (3).


Фото: Reuters

Если сегодня «Ливерпуль» победит, то завоюет уже 6-й Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место по этому показателю, уступая лишь «Реалу» (13) и «Милану» (7).

В копилке «Тоттенхэма» лишь три европейских трофея — два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок кубков (1963).

«Ливерпуль» сыграет в финале главного евротурнира уже в 9-й раз (и второй год кряду). А вот «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов прежде никогда не добирался.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги «Ливерпуль» до последнего сражался за золото и стал вторым, лишь на 1 очко отстав от чемпиона — «Манчестер Сити». А «Тоттенхэм» занял 4-е место, уступив «Ливерпулю» 26 очков.

Оба финалиста Лиги чемпионов входят в топ-10 самых дорогих клубов Европы. «Ливерпуль» (2,095 миллиарда евро) занимает в ней 7-е место, «Тоттенхэм» — 9-е (1,679). Казалось бы, разрыв не очень значительный. Однако финансовые стратегии клубов в последние годы сильно отличаются.

Так, «Ливерпуль», начиная с лета 2017 года, потратил на трансферы более 260 миллионов евро, купив самого дорогого в мире защитника (голландца Вирджила ван Дейка за 84,5 миллиона евро) и второго по цене среди вратарей бразильца Алисона (62,5 миллиона евро).

«Тоттенхэм» летом 2017-го потратился на трансферном рынке на 86 миллионов евро и с тех пор вообще не покупал игроков за исключением бразильца Лукаса Моуры, который зимой 2018-го перешел за 28 миллионов евро из ПСЖ.


Лукас Моура. Фото: Reuters

Как оказалось — не зря. Именно его хет-трик в ответной встрече с «Аяксом» разом окупил трансферные траты, помог «шпорам» совершить очередной камбэк и вырвать путевку в финал Лиги чемпионов!

Отчасти прижимистость «Тоттенхэма» вызвана тем, что в последние годы клуб строил новый суперсовременный стадион, стоимость которого оценивается от 850 миллионов до 1 миллиарда фунтов.

Но есть и другие причины рачительного использования денег. Это президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви, который славится умением не только выгодно покупать игроков, но и продавать. Его кредо — тратить не больше, чем зарабатывать.

Ну и еще одна находка для «шпор» — их аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который верит в академию и любит возиться с юными футболистами. В 2017 году средний возраст состава «Тоттенхэма» (24 года) был самым молодым в премьер-лиге.


Маурисио Почеттино. Фото: Reuters

Вот очень красноречивая характеристика трансферной политики «Тоттенхэма»: за 5 лет, что у руля находится Почеттино, если свести баланс от покупок и продаж, то среди 20 участников премьер-лиги прошедшего сезона «Тоттенхэм» по совокупным тратам на трансферы за последние пять лет занимает предпоследнее, 19-е место, отмечает «Чемпионат».

Конечно же, финансовая политика отражается и на зарплатах игроков, уровень которых у «Тоттенхэма» намного ниже и сопоставим с теми клубами, которые сражаются в Англии за попадание в Лигу Европы.

«Шпоры» же сегодня сражаются в финале Лиги чемпионов. Кто-то назовет их выскочками, а кто-то скажет, что не только деньги играют в футбол. Но мало кто додумается сказать, что до финала Лиги чемпионов можно добраться случайно.

Ну и напоследок немного о харизматичном наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, у которого множество поклонников во всем мире.


Юрген Клопп. Фото: Reuters

Прошлогодное поражение от «Реала» в решающем матче Лиги чемпионов стало для Клоппа 6-м проигранным финалом подряд. До этого он дважды проиграл в Кубке Германии и один раз Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда. А с «Ливерпулем» — еще в финалах Кубка лиги и Лиги Европы. Впору говорить о проклятии, снятия которого ему желают миллионы поклонников.

Первый чисто английский финал Лиги чемпионов состоялся 21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» в Москве. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» тогда не выявили победителя ни в основное, ни в дополнителное время — 1:1. А в серии послематчевых пенальти победу «МЮ» принес валлиец Райан Гиггз.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY подготовил подборку фактов, цифр и инфографику, которые помогут вам заглянуть в прошлое, составить представление о настоящем и, возможно, предвосхитить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • одежда найк официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика