19-летний рабочий во время ремонтных работ упал с крыши здания в Березе

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел утром 30 мая. По информации Следственного комитета, 19-летний молодой человек работал на крыше производственного здания в Березе.

Гродно В рабочего в траншее засыпало грунтом

Во время крепления шифера один из листов поломался, парень упал с высоты около четырех метров на бетонное покрытие. В СК отметили, что во время работы он не использовал страховку.

В результате происшествия рабочий получил серьезные травмы и попал в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По данному факту начал проверку Следственный комитет.