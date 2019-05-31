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19-летний рабочий во время ремонтных работ упал с крыши здания в Березе

01.06.2019 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

19-летний рабочий во время ремонтных работ упал с крыши здания в Березе
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел утром 30 мая. По информации Следственного комитета, 19-летний молодой человек работал на крыше производственного здания в Березе.

19-летний рабочий во время ремонтных работ упал с крыши здания в Березе В Гродно рабочего в траншее засыпало грунтом

Во время крепления шифера один из листов поломался, парень упал с высоты около четырех метров на бетонное покрытие. В СК отметили, что во время работы он не использовал страховку.

В результате происшествия рабочий получил серьезные травмы и попал в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По данному факту начал проверку Следственный комитет.

 
Теги: Гродно
 
 
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К счастью, молодой человек остался жив, однако его состояние оценивается как тяжелое.
 
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