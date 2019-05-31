В Беларуси появилась своя Великая масонская ложа, но Россия ее не признала

Источник материала: KYKY

Случилось эпохальное: в Минске официально создали масонскую Великую ложу Беларуси. Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердили несколько источников. Наша страна была последней в Европе, без своей Великой Ложи – до 25 мая 2019 года беларуские масонские ложи были дистриктом под названием «Беларусь» в составе Великой ложи России (ВЛР).



Что вообще означает «Великая масонская ложа»?

Как объяснил «Нашей ниве» масон Ложи Бирмингемского университета (графство Уорикшир, Великобритания) Сергей Харитонов: «Великая ложа – управленческий орган масонских организаций, курирующий масонские ложи на конкретной территории. В нашем случае – на территории Беларуси. Кроме того, Великая ложа занимается представительством национальных лож на международном уровне и за рубежом».



Таким образом, в Беларусь впервые после установления советской власти в 1917-1919 годах официально и полноценно вернулась масонская традиция. Ведь в советское время масонов преследовали, поэтому работа братства была категорически запрещена на всей территории СССР. Когда советский союз начал разваливаться – в начале 90-х – по всей Восточной Европе началось возрождение масонской традиции.

Кто будет возглавлять Великую масонскую ложу Беларуси?

«Наша Нива» утверждает, что три независимых друг от друга источника подтвердили, что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор, сотрудник «Радио Свабода» Сергей Дубовец. Но Сергей отказался комментировать эту тему.



Но есть но: по словам Сергея Харитонова, Великая ложа не может быть установлена только по желанию беларусов – принципиально, чтобы ее признали Великие ложи других стран.



Кто поддержал Великую ложу Беларуси:



Великие ложи Литвы, Украины и Польши



Кто не поддержал Великую ложу Беларуси:

Россия. Что, в общем-то, почти не удивительно: когда беларуское масонство входило в состав российского, российские масоны пытались не допустить учреждения независимой Великой ложи в Беларуси.



Великий мастер масонской Великой ложи России Андрей Богданов прокомментировал для «Нашей Нивы» новость о создании Великой ложи Беларуси: «Эта ложа создана не по масонских правилах и традициях. Поэтому не может считаться регулярной и тем более признанной! так как:



Масонство заходит в страну с разрешения властей – это регистрация организации в Минюсте страны. Этого у данной «ложи» нет.



До сих пор на территории Беларуси работали только три Уважаемые ложи (первичные организации) объединенные в дистрикт «Беларусь» под юрисдикцией ВЛР (документы на регистрацию поданы в Минюст).

По масонских традициях и правилах территория Беларуси была занята ВЛР. И без разрешения ВЛР ни одна регулярная масонская юрисдикция не может на этой территории открывать свои ложи.



Большие ложи Польши, Украины и Литвы проигнорировали это. Поэтому 26 мая ВЛР приостановила свое признание этих Великих лож к восстановлению статус-кво на 23 мая, когда на территории Беларуси было только дистрикт «Беларусь». Братья ВЛР сильно обеспокоены тем фактом, что Великие ложи Польши, Литвы и Украины толкают беларусских братьев на нарушение закона (ведь работы лож будут без регистрации организации), а это грозит штрафами и уголовными делами в отношении братьев».

Погодите, до этого в Беларуси не было масонства?



Было, конечно. В нашей стране существует несколько масонских лож. Как пишет «Наша нива», возможно – шесть. Но все они признали российское главенство.