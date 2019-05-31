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Проверку на профпригодность выдержали

01.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проверку на профпригодность выдержали

Вороновские медики успешно представили район на областных соревнованиях бригад скорой медицинской помощи. В них принимали участие двадцать команд. Организаторами выступили главное управление здравоохранения облисполкома, областная станция скорой медицинской помощи и отраслевой профсоюз. Состязания впервые прошли в открытом формате — в них были задействованы и  польские коллеги.

Фельдшеры отделения скорой медицинской помощи Вороновской ЦРБ Анна Копть и Максим Бабына, водитель Андрей Яселёнис в подобных соревнованиях участвовали впервые. При себе был профессиональный опыт и сумки-укладки. Что еще надо тем, кто трудится на передовой здравоохранения?

Все конкурсные задания были максимально приближены к реальности, даже выполнялись  в разное время суток — днем, ночью, на рассвете. Заступили на дежурство — будьте готовы в любое время выехать на вызов. 

Ситуации были смоделированы самые разные: массовое травмирование людей после разрыва снаряда, ночное ДТП с пострадавшими, попытка суицида. Выполняя реанимационные мероприятия в одном из конкурсов, фельдшеры не знали, что их действия фиксирует встроенный в манекен компьютер. По итогам первого соревновательного дня вороновская бригада шла в тройке лидеров, но участники потеряли несколько баллов в ночном испытании. Команда заняла 5-е место. 


Проверку на профпригодность выдержали

— Для нас соревнования стали и проверкой навыков, и учебой, — поделился впечатлениями фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, выезжающей самостоятельно, Максим Бабына. — Ну, и конечно, возможностью обменяться опытом.

— Несмотря на то, что приходилось выполнять, можно сказать, повседневную работу в плане оказания медицинской помощи, в каждом задании все же были подвохи, — дополняет коллегу старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Анна Копть. — Это требовало от нас повышенной внимательности, наблюдательности и даже красноречия. Мне, к примеру, впервые довелось оказывать психологическую помощь нетрезвому мужчине при попытке суицида. За два соревновательных дня много для себя почерпнула.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено

участниками соревнований.

 
 
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Вороновские медики успешно представили район на областных соревнованиях бригад скорой медицинской помощи. В них принимали участие двадцать команд....
 
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