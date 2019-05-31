«Ралли» закончилось лишением прав. Происшествия в Мстиславском районе с 20 по 26 мая 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 20 по 26 мая 2019 года зарегистрировано 60 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 38 человек.





Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

Пляж «Пятый песочек» пьяная компания из трёх человек превратила в место для увеселительного «ралли». На водителя автомобиля правоохранителями составлен административный протокол по ст. 18.16 ч. 1 КоАП Республики Беларусь. Он лишён водительского удостоверения на три года, ему придётся заплатить штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя произошло на ул. Кирова г. Мстиславля. Он не справился с управлением и наехал на мужчину и женщину, причинив мужчине тяжкие телесные повреждения. Районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 4 Уголовного кодекса. Водителю «Citroen» грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Сотрудниками отделения ГАИ РОВД был задержан автомобиль «Volkswagen Passat» под управлением жителя Мстиславля. В нём без соответствующих документов мужчина перевозил 100 бутылок водки, 12 бутылок «Jack Daniel’s» объёмом 1 литр и 5 литров спиртосодержащей жидкости. Проводится проверка.

На прошлой неделе правоохранителями вновь задержаны три большегрузных автомобиля, в которых незаконно перевозились яблоки. Материалы для разбирательства направлены в Могилёвскую таможню.

Не было мира и спокойствия в двух семьях, проживающих в Мстиславле и Коробчино . Мужья, виновники скандалов, понесли наказание по ст. 9.1 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

С 20 по 26 мая 2019 года зарегистрировано 60 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 38 человек.