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«Ралли» закончилось лишением прав. Происшествия в Мстиславском районе с 20 по 26 мая 2019 года

01.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 20 по 26 мая 2019 года зарегистрировано 60 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 38 человек.

«Ралли» закончилось лишением прав. Происшествия в Мстиславском районе с 20 по 26 мая 2019 года

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

Пляж «Пятый песочек» пьяная компания из трёх человек превратила в место для увеселительного «ралли». На водителя автомобиля правоохранителями составлен административный протокол по ст. 18.16 ч. 1 КоАП Республики Беларусь. Он лишён водительского удостоверения на три года, ему придётся заплатить штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя произошло на ул. Кирова г. Мстиславля. Он не справился с управлением и наехал на мужчину и женщину, причинив мужчине тяжкие телесные повреждения. Районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 4 Уголовного кодекса. Водителю «Citroen» грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Сотрудниками отделения ГАИ РОВД был задержан автомобиль «Volkswagen Passat» под управлением жителя Мстиславля. В нём без соответствующих документов мужчина перевозил 100 бутылок водки, 12 бутылок «Jack Daniel’s» объёмом 1 литр и 5 литров спиртосодержащей жидкости. Проводится проверка.

На прошлой неделе правоохранителями вновь задержаны три большегрузных автомобиля, в которых незаконно перевозились яблоки. Материалы для разбирательства направлены в Могилёвскую таможню.

Не было мира и спокойствия в двух семьях, проживающих в Мстиславле и Коробчино. Мужья, виновники скандалов, понесли наказание по ст. 9.1 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

С 20 по 26 мая 2019 года зарегистрировано 60 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 38 человек.

 
 
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С 20 по 26 мая 2019 года зарегистрировано 60 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К...
 
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