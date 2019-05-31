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В Беларусь приехали высокопоставленные мормоны из США

01.06.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь прибыл с визитом представитель Церкви Иисуса Христа святых последних дней.



С Рональдом Расбэндом встретился заместитель главы белорусского МИД Олег Кравченко.

Помимо члена Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней на встрече с белорусским дипломатом присутствовал и президент церкви по Восточной Европе Джеймс Мартино, а также сотрудники представительства в регионе,пишет belnovosti.by

Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны обсудили перспективы белорусско-американского взаимодействия, в частности, между регионами, а также вопросы партнерства в гуманитарной сфере.

Добавим, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней считается одной из самых авторитетных мормонских религиозных организаций в Америке. В Беларуси действуют приходы этой церкви.

Фото: МИД



 
 
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В Беларусь прибыл с визитом представитель Церкви Иисуса Христа святых последних дней.
 
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