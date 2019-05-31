В Беларусь приехали высокопоставленные мормоны из США









С Рональдом Расбэндом встретился заместитель главы белорусского МИД Олег Кравченко.





belnovosti.by Помимо члена Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней на встрече с белорусским дипломатом присутствовал и президент церкви по Восточной Европе Джеймс Мартино, а также сотрудники представительства в регионе,пишет





Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны обсудили перспективы белорусско-американского взаимодействия, в частности, между регионами, а также вопросы партнерства в гуманитарной сфере.





Добавим, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней считается одной из самых авторитетных мормонских религиозных организаций в Америке. В Беларуси действуют приходы этой церкви.





Фото: МИД







