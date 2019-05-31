Белорусский тренер рассказал об ожиданиях перед финалом Лиги чемпионов





- Какие ожидания и прогнозы перед финалом?





- Надеюсь, игра будет такой же интересной, как и финал Лиги Европы. До стартового свистка шансы 50 на 50. Обе команды с прекрасными футболистами. До финала простые команды не доходят. Думаю, все решит индивидуальное мастерство игроков.





- По идее у «Ливерпуля» этот показатель выше.





- Перед финалом Лиги Европы многие ставили на «Арсенал»… Кто сумеет больше выжать из своих голевых моментов, тот и выиграет.





- По стилю игры кому симпатизируете?





- Обе команды очень интересные. Не может быть того, чтобы команда дошла до финала Лиги чемпионов, не показывая что-то интересное. У каждой команды есть чему поучиться, что посмотреть.





- Что отметили для себя за этот сезон еврокубков?





- Всегда основа основ – это скорость мышления, движение без мяча, агрессия в атаке и в обороне. То, что раньше приносило результат, то и сейчас приносит. Не надо усложнять футбол.





- В финале еврокубков четыре английские команды – это закономерность или случайность?





- С одной стороны, это стечение обстоятельств, ведь и «Аякс» заслуживал выйти в финал. С другой стороны, английский чемпионат один из сильнейших, там все в порядке с финансами, всегда на матчах полные стадионы, так что все закономерно.





- В минском «Динамо» тренерский пост покинул Роман Пилипчук. Поговаривают, что вы вернетесь в клуб.





- Вы знаете об этом, а я нет. Так что без комментариев.



