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Белорусский тренер рассказал об ожиданиях перед финалом Лиги чемпионов

01.06.2019 12:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Все решит индивидуальное мастерство игроков».


- Какие ожидания и прогнозы перед финалом?

- Надеюсь, игра будет такой же интересной, как и финал Лиги Европы. До стартового свистка шансы 50 на 50. Обе команды с прекрасными футболистами. До финала простые команды не доходят. Думаю, все решит индивидуальное мастерство игроков.

- По идее у «Ливерпуля» этот показатель выше.

- Перед финалом Лиги Европы многие ставили на «Арсенал»… Кто сумеет больше выжать из своих голевых моментов, тот и выиграет.

- По стилю игры кому симпатизируете?

- Обе команды очень интересные. Не может быть того, чтобы команда дошла до финала Лиги чемпионов, не показывая что-то интересное. У каждой команды есть чему поучиться, что посмотреть.

- Что отметили для себя за этот сезон еврокубков?

- Всегда основа основ – это скорость мышления, движение без мяча, агрессия в атаке и в обороне. То, что раньше приносило результат, то и сейчас приносит. Не надо усложнять футбол.

- В финале еврокубков четыре английские команды – это закономерность или случайность?

- С одной стороны, это стечение обстоятельств, ведь и «Аякс» заслуживал выйти в финал. С другой стороны, английский чемпионат один из сильнейших, там все в порядке с финансами, всегда на матчах полные стадионы, так что все закономерно.

- В минском «Динамо» тренерский пост покинул Роман Пилипчук. Поговаривают, что вы вернетесь в клуб.

- Вы знаете об этом, а я нет. Так что без комментариев.


 
 
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