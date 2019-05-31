Фотофакт. Джон Уоррен из телешоу «Поедем, поедим!» зажег фонари в Бресте





Фото: BrestCITY





Гость зажег несколько фонарей на улице Советской и пообщался с людьми. За полчаса пребывания на Советской Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.







