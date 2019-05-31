ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Туркменистане началась «охота» на татуировщиков

01.06.2019 11:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Туркменистана начали кампанию против тату-мастеров, сообщает местное «Радио Свобода».


Отмечается, что в Ашхабаде полиция начала допрашивать людей с татуировками, заставляя их выдавать имена наносивших тату людей.

В данный момент в Туркменистане услуги по нанесению татуировок оказываются полулегально. Несмотря на отсутствие официального запрета, до недавнего времени в стране не было официальных тату-салонов.

Власти страны регламентируют внешний вид граждан, запрещая им носить модные стрижки, окрашивать волосы мужчинам, носить облегающие платья и ходить с распущенными волосами женщинам. При этом запреты чаще всего носят неформальный характер.

Ранее госслужащим в Ашхабаде запретили носить солнцезащитные очки. С них берут расписки, что они ознакомлены с этим требованием.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Туркменистана начали кампанию против тату-мастеров, сообщает местное «Радио Свобода».
 
Новости дня
Новости разные
 
Все в сад! Эко-театр, цирк-пырк и звезда «Евровидения» Loreen: день Швеции стартовал в Верхнем городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика