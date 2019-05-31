Аккумуляторный завод под Брестом заработает в июне

Работа приемной комиссии предприятия продлена в связи с проведением дополнительной тонкой донастройки газоочистного оборудования, сообщил TUT.BY менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.





«Подчеркнем, что нами установлены очень жесткие нормы по выбросам и сейчас мы боремся за граммы выбросов в год и ведем все необходимые работы для достижения установленных ПДК (предельно допустимых концентраций. — TUT.BY)», — пояснил собеседник.





Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.



