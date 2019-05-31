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Возможность строительства молочного завода по белорусским технологиям изучат в Боливии

01.06.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Боливия проработают возможность строительства завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий. Такой договоренности достигли во время встречи в Ла-Пас посол Беларуси в Венесуэле и Боливии (по совместительству) Олег Паферов и министр сельского развития и земель Боливии Сезар Кокарико, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

«Достигнута договоренность о проработке возможности строительства в Боливии завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий, а также обучения боливийских специалистов в сфере сельского хозяйства в профильных учебных заведениях Беларуси», — рассказали в министерстве.

Во время переговоров Олег Паферов и Сезар Кокарико подтвердили заинтересованность в реализации нескольких совместных проектов в сельскохозяйственной сфере. В качестве перспективного направления сотрудничества были отмечены поставки белоруской сельхозтехники.

 

 
 
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Беларусь и Боливия проработают возможность строительства завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий. Такой договоренности достигли во...
 
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