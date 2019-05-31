Возможность строительства молочного завода по белорусским технологиям изучат в Боливии

«Достигнута договоренность о проработке возможности строительства в Боливии завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий, а также обучения боливийских специалистов в сфере сельского хозяйства в профильных учебных заведениях Беларуси», — рассказали в министерстве.





Во время переговоров Олег Паферов и Сезар Кокарико подтвердили заинтересованность в реализации нескольких совместных проектов в сельскохозяйственной сфере. В качестве перспективного направления сотрудничества были отмечены поставки белоруской сельхозтехники.



