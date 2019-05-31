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Неполный заряд: седан Cadillac CT5-V заметно уступил немецким соперникам в мощности

01.06.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроме нового седана CT4-V, о котором AUTO.TUT.BY уже рассказывал, Cadillac на специальном мероприятии в Детройте показал и его старшего «брата» — CT5-V.


Именно этому автомобилю в модельном ряду Cadillac уступает свое место «злой» седан CTS-V, под капотом которого скрывалась компрессорная V-образная «восьмерка» объемом 6,2 л. Замена этому «монстру», скажем прямо, так себе — CT5-V оснащается трехлитровым битурбо-V6, который устанавливается и на гражданскую модификацию модели: мощность для «разогретой» версии нарастили с 335 до 360 лошадиных сил, а крутящий момент и вовсе остался при прежних 542 Нм.


Такие показатели новичку чести не делают — у CTS-V было разом на 289 сил и 311 Нм больше! У нового седана BMW M5, напомним, 600 сил и 750 Нм, версия M5 Competition еще на 25 сил мощнее. Как и CT4-V, оснащается подогретая «пятерка» 10-ступенчатым «автоматом», основной привод на заднюю ось, но доступна и полноприводная трансмиссия.


Также автомобиль по умолчанию оснащается адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0, задним дифференциалом повышенного трения и тормозными механизмами Brembo. Динамических характеристик CT5-V в Cadillac не озвучили.


В продажу CT5-V поступит в начале 2020 года.

 
 
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Кроме нового седана CT4-V, о котором AUTO.TUT.BY уже рассказывал, Cadillac на специальном мероприятии в Детройте показал и его старшего «брата» - CT5-V.
 
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