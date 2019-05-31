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Неполный заряд: седан Cadillac CT5-V заметно уступил немецким соперникам в мощности
Источник материала: Tut.by
Кроме нового седана CT4-V, о котором AUTO.TUT.BY уже
Именно этому автомобилю в модельном ряду Cadillac уступает свое место «злой» седан CTS-V, под капотом которого скрывалась компрессорная V-образная «восьмерка» объемом 6,2 л. Замена этому «монстру», скажем прямо, так себе — CT5-V оснащается трехлитровым битурбо-V6, который устанавливается и на
Такие показатели новичку чести не делают — у CTS-V было разом на 289 сил и 311 Нм больше! У нового седана
Также автомобиль по умолчанию оснащается адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4.0, задним дифференциалом повышенного трения и тормозными механизмами Brembo. Динамических характеристик CT5-V в Cadillac не озвучили.
В продажу CT5-V поступит в начале 2020 года.
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Кроме нового седана CT4-V, о котором AUTO.TUT.BY уже рассказывал, Cadillac на специальном мероприятии в Детройте показал и его старшего «брата» - CT5-V.
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