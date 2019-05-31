Первый выпуск профильного класса МЧС в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году выпустился первый класс МЧС в ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска».



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Работники Пинского горрайотдела приняли участие в торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. Сотрудники выступили перед присутствующими с искренними пожеланиями провести каникулы весело и, конечно же, безопасно!



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66731.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66731.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66731.php

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В этом году выпустился первый класс МЧС в ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска». Выход и построение ребят на линейку, посвященную окончанию учебного года, сопровождался звуками сирен пожарной техники. Завершилось мероприятие водной феерией!