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Первый выпуск профильного класса МЧС в Пинске
01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом году выпустился первый класс
Работники Пинского горрайотдела приняли участие в торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. Сотрудники выступили перед присутствующими с искренними пожеланиями провести каникулы весело и, конечно же, безопасно!
В этом году выпустился первый класс МЧС в ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска». Выход и построение ребят на линейку, посвященную окончанию учебного года, сопровождался звуками сирен пожарной техники. Завершилось мероприятие водной феерией!
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В этом году выпустился первый класс МЧС в ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска». Работники Пинского горрайотдела приняли участие в торжественных линейках,...
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