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Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112

01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста» появился новый тематический объект для детей: телефонная будка с номерами службы спасения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112

Играя в этом объекте, дети смогут повторить полезную информацию, - уверены спасатели.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112

Представил объект начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич и пожелал ребятам помнить и пользоваться правилами безопасности, быть осторожными и внимательными, проводя лето.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112

Ещё одним подарком для детей стало знакомство малышей со спецификой работы спасателей. Огнеборцы продемонстрировали дошкольникам специальную технику, предложили примерить специальную форму, а также потушить условное возгорание. Ребята были очень довольны встречать таких гостей, радовались возможности почувствовать себя в роли настоящих пожарных.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  В ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста» появился новый тематический объект для детей: телефонная будка с номерами службы спасения. Играя в этом объекте, дети смогут...
 
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