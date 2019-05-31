Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112

Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста» появился новый тематический объект для детей: телефонная будка с номерами службы спасения.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:





Играя в этом объекте, дети смогут повторить полезную информацию, - уверены спасатели.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:





Представил объект начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич и пожелал ребятам помнить и пользоваться правилами безопасности, быть осторожными и внимательными, проводя лето.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66730.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ещё одним подарком для детей стало знакомство малышей со спецификой работы спасателей. Огнеборцы продемонстрировали дошкольникам специальную технику, предложили примерить специальную форму, а также потушить условное возгорание. Ребята были очень довольны встречать таких гостей, радовались возможности почувствовать себя в роли настоящих пожарных.