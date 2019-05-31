|
Брестские спасатели подарили саду телефонную будку с номерами 101 и 112
01.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста» появился новый тематический объект для детей: телефонная будка с номерами службы спасения.
Играя в этом объекте, дети смогут повторить полезную информацию, - уверены спасатели.
Представил объект начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич и пожелал ребятам помнить и пользоваться правилами безопасности, быть осторожными и внимательными, проводя лето.
Ещё одним подарком для детей стало знакомство малышей со спецификой работы спасателей. Огнеборцы продемонстрировали дошкольникам специальную технику, предложили примерить специальную форму, а также потушить условное возгорание. Ребята были очень довольны встречать таких гостей, радовались возможности почувствовать себя в роли настоящих пожарных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста» появился новый тематический объект для детей: телефонная будка с номерами службы спасения. Играя в этом объекте, дети смогут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)